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موقع نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية عمون بالاسم ثلاثي

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موقع نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية عمون بالاسم ثلاثي

موقع نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية عمون بالاسم ثلاثي

ساعات قليلة ويتم الكشف الرسمي عن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية في الاردن للعام 2019 ، والتي يسعى طلاب الثانوية العامة في الاردن لفحص واستخراج النتيجة مباشرة ، حيث ننشر لكم رابط مباشر لفحص نتائج التوجيهي الاردن لاستخراج نتائج التوجيهي فور الاعلان عنها.

أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن نتائج الدورة الشتوية لامتحان شهادة الثانوية العامة سيتم الاعلان عنها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت القادم الموافق 2019/2/9 عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم وعدد من المواقع الاخبارية الأخرى .

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حيث يترقب طلاب التوجيهي في الاردن لحظة الاعلان الرسمي عن نتائج امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية للعام 2019 ، للاطلاع على كشف الدرجات الخاص بهم والترعف على نتيجة امتحانات التوجيهي للعام 2019 ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية عبر الانترنت برقم الجلوس .

رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

من المقرر إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 عبر الموقع الالكتروني:  http://www.tawjihi.jo-والذي يتم استخراجها حال رفعها على موقع استخراج النتائج:

  • برقم الجلوس
  • والاسم الخاص بالطالب أو الطالبة

رابط مختصر

2019-02-08 2019-02-08

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