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الرئيسية » منوعات » مديرية التربية لولاية الشلف نتائج مسابقة استاذ رئيسي و استاذ مكون 2019 (إبتدائي، متوسط، ثانوي)
أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر نتائج مسابقة استاذ رئيسي للعام 2019 منذ ظهر اليوم الخميس عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات .
حيث صدرت جميع قوائم المقبولين في نتائج مسابقة استاذ رئيسي ومكون في ولاية الشلف .
وأكدت وزارة التربية الوطنية نتائج وقوائم الناجحين الإمتحان المهني المنظم يوم 15 جانفي 2019 بعنوان 2018 للإلتحاق برتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون، وستشرع مديريات التربية الوطنية في اعلان نتائج الإمتحان المهني المنظم يوم 15 جانفي 2019 بعنوان 2018 للإلتحاق برتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة (إبتدائي، متوسط، ثانوي) .
نتائج مسابقة استاذ رئيسي من خلال الرابط التالي ، أو من خلال الرابط التالي .
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2019-02-08 2019-02-08