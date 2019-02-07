رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الأول برقم الجلوس ” 3 إعدادي “عبر...

يترقب حوالي 106 ألف طالب وطالبة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019 جميع الإدارات التعليمية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالإضافة لموقع البوابة الإلكترونية لنتائج محافظة الشرقية وموقع الشرقية توداي موقع اليوم السابع، وعقب انتهاء القائمين على عمليات التصحيح والتدقيق لأوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 لنصف العام.

هناك قلق شديد من قبل أولياء الأمور ترقبا لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية، وذلك بعدما انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة بين 10-17 مايو لجميع الإدارات التعليمية الموزعة على 676 لجنة، وانطلقت مباشرة جميع المدارس لتصحيح أوراق امتحانات الطلاب في جميع المواد الدراسية : اللغة العربية والرياضيات والعلوم والمواد الاجتماعية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية.

اقرأ أيضا:

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019

ننشر نتائج الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2018 محافظة الشرقية فور اعتمادها من قبل السيد محافظ خالد سعيد وتحديد موعد رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية، وتوفير كل الروابط التي تساعد طلابنا وأولياء الأمور على التعرف على مجاميع الطلاب في مختلف المواد الدراسية، حيث يتطلع جميع الطلاب لقياس مستوى التحصيل الدراسي على مستوى الفصل الدراسي الأول والثاني.

يستطيع جميع الطلبة والطالبات لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019 على أحر من أجمر للاطمئنان ونشر الفرحة في قلوب أولياء الأمور والاستمتاع برمضان كاملا عقب معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي، تطمئن طلابنا أنه لن يطول الأمر كثيرا على إعلان نتائج الإعدادية 2018 لجميع المحافظات نظرا لاستمرار عمليات التصحيح حوالي 5 أيام وأيضا دور الكنترول الذي يراعي الدقة لعدم المغالطة وإعطاء كل طالب حقه.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الشرقية.

خلال أيام قليلة سوف تسمح وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب والطالبات للاستعلام برقم الجلوس عن نتائج شهادة الإعدادية محافظة الشرقية عبر الروابط المتوفرة بالمقال، حتى ساعتنا الحالية لم تصرح الوزارة عن موعد محدد لظهور نتائج إعدادية الشرقية 2018 برقم الجلوس.