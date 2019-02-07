نتائج النهائية المنح والقروض 2019 ..النتائج النهائية للمنح والقروض ..نتائج القروض والمنح 2019

علنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النتائج النهائية للطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض للعام الدراسي 2019/2018 لكافة الصناديق المنفذه من خلال الوزارة وعلى النحو الأتي:

منح الديوان الملكي الهاشمي العامر. منح أوائل المملكة. منح أوائل الألوية. منح الطب البيطري. منح صندوق الأميرة منى لدعم التمريض للاناث. منح جيوب الفقر. منح صندوق دعم الطالب لإقليمي الوسط والشمال منح صندوق دعم الطالب لتخصص التمريض / اناث (45) ساعة معتمدة . منح صندوق دعم الطالب لتخصصات الشريعة . منح صندوق دعم الطالب للتخصصات المهنية والتطبيقية / (45) ساعة معتمدة . منح صندوق التفوق الرياضي. منح صندوق دعم الطالب (45) ساعة معتمدة . منح صندوق دعم الطالب لتخصص الأراضي الجافة . قروض صندوق دعم الطالب (45) ساعة معتمدة . منح صندوق دعم الطالب / الدبلوم المتوسط (45) ساعة معتمدة .

فعلى الطلبة المرشحين الدخول الى الموقع الالكتروني وطباعة الوثائق والكفالات وسندات التعهد المطلوبة من كل طالب وتسليمها الى مكتب المستشار الثقافي كلاً في جامعته لنهاية دوام يوم الخميس 7/3/2019 وكل طالب لم يستكمل اوراقه خلال الفترة المحددة يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح .

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