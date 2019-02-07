نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية توداي “الصف الثالث” اليوم السابع فيتو...

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في قلق شديد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية، حيث هناك اهتمام كبير لدي الجميع للتعرف على نتائج الفصل الدراسي الأول، وأصبح نشر نتائج الصف الثالث الإعدادي متاح عبر الإنترنت ولكن بعد أن يتم اعتمادها، سوف تصبح النتائج متاحة للاستعلام لدى الجميع
نشير علم الطلاب أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية انتهت من جميع أعمال الكنترول، ولكنها في انتظار عودة المحافظ الدكتور ممدوح غراب من الخارج، ليتم اعتمادها ونشرها إلكترونيا في الحال، وذلك من خلال رابط البوابة الإلكترونية.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019
نتابع لكم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2019 ظهر اليوم التي تعتمدها مديرية التربية والتعليم، ثم يتم توافرها عبر مواقع ظهورها الرسمية من البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع المديرية واليوم السابع والشرقية توداي.
وأضاف أن طلاب الشهادة الإعدادية تم توزيعهم على 20 إدارة تعليمية بالشرقية الزقازيق، منيا القمح، العاشر من رمضان، بلبيس، فاقوس، أبو حماد، أولاد صقر، الصالحية الجديدة، أبو كبير، القنايات، مشتول السوق، ديرب نجم، ههيا، القرين، صان الحجر، الإبراهيمية، الحسينية، كفر صقر.
اشتد الانتظار لدى الطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث بدأت لجان الكنترول أعمالها في التصحيح والمراجعة خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم إعلانها منتصف الأسبوع المقبل، عقب انتهاء الأعمال والمراجعة الجيدة، سوف يتم اعتمادها من اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ثم إعلانها في الحال.
تصبح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالشرقية محل أنظار الجميع من الكبير والصغير لما تمثله تلك المرحلة الفاصلة في حياة الطلاب، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدعية النجاح مع اقتراب ظهور النتيجة والخوف الذي انتاب جميع الطلاب بالصف الثالث، ولكن من جد وجد وسوف يكون حصاده نتيجة مبشرة ومرضية بما عمل من اجتهاد ومذاكرة على مدار العام.
مديرية التربية والتعليم بالشرقية
تتولى مديرية التربية والتعليم بالشرقية نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول عبر موقعها الإلكتروني، حيث توفر النتائج مجانا أمام الطلاب قبل ظهورها في المدارس، ونضع لكم رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي، مع متابعة دقيقة حول اعتمادها لننشرها فورا.
نتابع لكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالشرقية فور اعتمادها، حيث توجهت الأنظار لترقب موعد اعتماد الإعدادية من خلال مواقع الشرقية الأولى وهي بوابة الشرقية توداي، التي تقوم بنشر تلك الأخبار المتداولة عن المحافظة وتضع في اهتمامها الأول ظهور الإعدادية.
ذكر مصدر بأن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية سوف يكون نهاية الأسبوع الجاري فور اعتمادها، حيث تعمل الكنترول على قدم وساق من أجل الانتهاء من النتائج في وقت قريب للغاية، ليتعرف جميع الطلاب تلك الأيام على النتائج التي ظهرت بالفعل.
يتعرف جميع الطلاب نهاية الأسبوع الحالي على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية فور اعتمادها، حيث تفصلنا 48 ساعة فقط للإعلان عن نتائج الطلاب بالصف الثالث لجميع مدارس وإدارات الشرقية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم والشرقية توداي واليوم السابع.
متابعة موعد ظهور إعدادية الشرقية لحظة بلحظة
- هناك آلاف الطلاب منذ الصباح الباكر اليوم الأربعاء ينتظرون اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 والتي ننشرها بعد قليل
- نبدأ بالأسبوع الحالي والمقرر لاعتماد كافة نتائج الشهادة الإعدادية، ويأتي الدور على طلاب الصف الثالث بالشرقية للتعرف على النتيجة بمجرد اعتمادها في الأيام المقبلة.
- يتم الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية في غصون ساعات قليلة ومن ثم نشرها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية والشرقية توداى.
- لم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية حتى مساء اليوم السبت، وسيتم الكشف عن موعد ظهورها خلال ساعات.
- تقترب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية من الإعلان عنها بالقريب العاجل، حيث أنها تتصدر اهتمام الطلبة في الفترة القادمة.
- نتابع معكم لحظة بلحظة أجدد الأخبار حول اعتماد نتيجة الاعدادية بالشرقية والتي يتم اعلانها في خلال ساعات قليلة، وسوف نوفر لكم الموعد.
- هناك ترقب كبير من الطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 ولكنها لا تزال بداخل الكنترول وسيتم صدورها بعد ساعات.
- توفر الشرقية توداى رابط للاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية برقم الجلوس خلال الساعات المقبلة عقب اعتمادها.
- لم تصدر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية حتى الآن وسوف نتابع خلال الساعات المقبلة اعتمادها رسميا من المحافظ.
- تكون نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 جاهزة للاعتماد خلال ساعات فور انتهاء أعمال الكنترول والتصحيح ليتم نشرها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.
- تعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 وسوف يتم إدراج الدرجات بمجرد الاعتماد عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالشرقية.