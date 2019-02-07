الشرقية توداي نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية بالاسم فقط ورقم الجلوس

الشرقية توداي نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية أوشكت على الظهور، فقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن أعمال ومهام التصحيح انتهت كاملة دون أي مشكلة تذكر، وحصل كل طالب على درجات كاملة دون زيادة أو نقصان، خصوصًا أنه شدد على القائمين بأعمال التقدير والتصحيح على ضرورة العمل بكل حيادية وشفافية لكي لا يظلم أي طالب، سامحًا لهم بأخذ مقدار كافي من الوقت لإتمام أعمال التصحيح بكل موضوعية، وقد وفر لهم سبل الراحة والهدوء.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تفقد لجان التصحيح، وشدد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان تجنبًا تسريب النتائج قبل اعتمادها الرسمي، وأكد سيادته أن المديرية لم تتلق أي شكوى من جانب الطلاب أو أولاء الأمور الذين يترقبون معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية.

الشرقية توداي نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية

يعود المحافظ ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس من الخارج، عقب مشاركته رسميا في المنتدى الدولي ” المدن والأقاليم والشركات الإقليمية والمحلية لتحقيق التنمية الحضرية والمستدامة” في عاصمة بلجيكا، ليقوم باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2019، وإذا تأخر سيقوم سكرتير الوزارة باعتمادها نيابة عنه.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية بالاسم فقط، وقد أكد الطلاب أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط عدا بعض الأسئلة، ولكن في المجمل لم يخرج الامتحان من الكتاب المدرسي، كما أن اللجان الامتحانية مُعدّة تمامًا لتكفل الراحة للطلاب والطالبات أثناء أداء الامتحانات، حتى لا يكون للطالب حجة بعد ذلك.

ومن خلال هذا الموضوع ننشر لكم رابط الشرقية توداي نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس، حيث يبحث الجميع عن النتائج الخاصة بهم، بعدما ظهرت في كافة المحافظات المصرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 برقم الجلوس

وجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية بالاسم فقط 2019 تكون من أواخر النتائج ظهوراً كل عام، ولكن لهذا التأخير ميزة كبيرة قد يكون الجميع غافلاً عنها، ألا وهي التصحيح بمنتهى الدقة والحذر، على عكس محافظة الجيزة التي ظهرت بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بثلاثة أيام على الرغم من أنها تحتوي على أكبر كثافة طلابية وسط محافظات الجمهورية.

الشرقية توداي نتيجة الاعدادية 2019 الترم الأول

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الشرقية توداى 2019 الترم الأول أكثر ما يشغل بال طلاب الصف الثالث الاعدادي، لأن تلك المرحلة ما هي إلا مرحلة مصيرية في حياة كل طالب وطالبة، ومن خلالها يتحدد مستقبل كل إنسان في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وسوف تظهر نتيجة اعدادية الشرقية خلال ساعات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2018 اليوم السابع من ضمن المواقع التي لم تنشر نتائج الامتحانات هذا العام، ولكن كان لموقع بوابة فيتو دور كبير في نشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2019 في حين فشل وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية في رفع نتائج جميع المحافظات.

الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية:

إدارة شرق .

إدارة غرب .

إدارة منيا القمح.

إدارة صان الحجر.

إدارة سادس نور .

إدارة الحسينية .

إدارة ديرب نجم .

إدارة ابو حماد .

إدارة فاقوس .

إدارة ابوكبير .

إدارة كفر صقر .

إدارة منيا القمح .

إدارة الإبراهيمية .

إدارة هيهيا .

إدارة منشأة أبو عمر.

إدارة أولاد صقر .

إدارة مشتول السوق .

ثامن أمل 2017.

إدارة القنايات التعليمية.

إدارة العاشر من رمضان.

إدارة القرين التعليمية.

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