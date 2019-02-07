نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2019 بجميع المحافظات

نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية بالأسم ورقم الجلوس بالإسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الأول 2019، بجميع المحافظات بجمهورية مصر العربية للحصول عليها بكل سهوله من خلال المواقع الرسمية التابعة لمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بمصر، حيث نعمل على البحث المستمر لنتيجة الشهادة الإعدادية من خلال متابعتنا على موقع نجوم مصرية وتقديمها لجميع الطلبه بجميع المحافظات.

وبعد الإنتهاء من تصحيح الأوراق ورصد نتيجة الشهادة الإعدادية تم أعتماد النتيجة من السادة المحافظين، حيث تم إعلان نسب النجاح وكانت تبلغ نسبة النجاح نحو 70.6% لمحافظة المنيا وقدم المحافظ تهنئه لجميع الطلبه الناجحين بالمحافظة لكي يلقي الروح والبث في قلوب المتفوقين ودعم المنظومة التعليمة، حيث أعلن السيد محمد عزب وكيل وزارة التعليم عدد المتقدمين للإمتحانات 102817 طالباً، وعدد الناجحين منهم 72651 طالباً وأيضاً تكون بنسبة نجاح تصل إلى 70.6% وقد وصل عدد الطلبه الإجمالي إلى 783 طالباً الحاصلين علي المجموع النهائي، ونتعرف أيضاً على بعض المحافظات ألتي تم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فيها.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات مصر

حيث ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 في محافظات مصر وهي: القاهرة والجيزة ومحافظة الفيوم، والإسماعلية، ودمياط، والسويس، وشمال سيناء، والبحيرة وبنى سويف، والقليوبية، وحيث تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات الأخري في الأيام القادمة ولمعرفة النتيجة يمكنكم الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الأساسي.