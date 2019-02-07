تراند اليوم : نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر بالاسم ورقم الجلوس ، نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 في محافظة الأقصر نصف العام الدراسي يُمكن الحصول عليها عبر موقع نتائج الاقصر، ومديرية الاقصر التعليمية برقم الجلوس، حيث يترقب طلاب وطالبات المرحلة الاعدادية بالأُقصر الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الاقصر، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي 2019-2016، بعد الإعلان عنها في محافظة القاهرة، حيثُ يتوالى تباعًا الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المُحافظات المصرية، والتي شهدت تفوقًا ملحوظًا عن العام الماضي، هذا ومِن المُتوقّع الاعلان عن النتيجة خلال الأسبوع الجاري، ونحن في انتظار اعتمادها من قِبل السيد محافظ الاقصر، حيثُ سيتمّ نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة التعليم الالكترونية بالاقصر، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الاقصر.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر

تشهد نتائج التعليم في مصر بحثًا إلكترونيًا واسعًا على نطاق مُحرّك البحث قوقل، للتعرّف على نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية والشهادة الثانوية، للفصل الدراسي الأول، ويتساءل الطلبة وأولياء أمورهم عن سَبب التأخير في إعلان النتيجة، فيما ذكر مصدر مسؤول أنّ عمليات التصحيح تسير في دقة وموضُوعيّة عالية لتجنب أي أخطاء أو ظلم يقع على الطلبة والطالبات.

فيما لم تنتهي بَعد كنترولات التصحيح في مُديريّات التربية والتعليم بمُحافظة الاقصر من تصحيح وتدقيق ورصد درجات طلبة وطالبات المرحَلة الإعدادية بالمحافظة، وأشارت مصادر مُطّلعة أنّ النسبة المئوية العام لنتائج المرحلة الاعدادية شهدت تحسن ملحوظ عن العام الماضي، يرجع ذلك إلى الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والادارات التعليمية في المحافظات المصرية المختلفة والتزام الطلبة بالتعليمات التي تفرضها الوزارة من أجل الخروج بأفضل النتائج.

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وعن آليّة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالأقصر، يُتيح موقع بوابة الاقصر التعليمية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي الترم الاول برقم الجلوس من خلال هذا الرابط، فور الاعلان عنها مُباشرة، فيما لم يعتمد حتى الآن محافظ الاقصر النتيجة، في انتظار اعتمادها والاعلان عنها خلال الأسبوع الجري وقَبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بمحافظة الاقصر

قسم التعليم بموقع موسوعة الجمهور الالكترونية يُتيح لكافة زُوّاره الطلبة والطالبات خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم من خلال ترك تعليق في الأسفل، وسيتمّ الرد عليكُم في أقرب وقتٍ مُمكن فور اعتماد النتيجة، وختامًا نتمني النجاح والتوفيق لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية.