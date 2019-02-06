تحضير نص دواء السرطان في اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط

نوفر لكم من خلال المقال التالي تحضير نص دواء السرطان في اللغة العربية للسنة 3 متوسط الجيل الثاني ، من المقطع التعليمي العلم و التكنولوجيا صفحة 92 من الكتاب المدرسي الجديد للكاتبة هيدي ليدفورد.

الفكرة العامة للنص

مشقات الأطباء والباحثين للعثور علي دواء لأحد أقوي الأمراض فتكآ بحياة البشرية. علماء الطب يعملون طوال الوقت على تطوير أساليب مبتكرة لمقاتلة مرض السرطان في أقرب وقت.

الأفكار الاساسية للنص

أتعاب العلماء في تطوير الأجسام المضادة لمداواة مرض السرطان .

تفسير كيفية تطويع الأجسام المضادة والعراقيل التي واجهت العلماء خلال التطبيق .

مواصلة الباحثين في التنقيب عن دواء لمرض السرطان رغم العقبات و الصعوبات .

المغزى من النص :

كل مرض معلوم السبب موجود الشفاء.

أسئلة الفهم: