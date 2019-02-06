أعرف بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية 2019 على تلك الروابط

لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الغربية أعتمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، نتيجة إمتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019 للشهادة الاعدادية، حيث فاقت نسبة النجاح نحو ال83.7%.

طرق معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس:

يمكن للطلبة والطالبات الراغبين في معرفة نتيجتهم في الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية بأكثر من طريقة وهذه الطرق هي :

1- كتابة أسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع بالاسفل وسوف نقوم بعرض النتيجة.

2- من خلال الرابط التالي بالضغط هنا

وقم بعدها بتحميل الملف على جهازك حيث يتضمن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس والبحث عن أسمك.

3- من خلال الرابط التالب بالضغط هنا

وقم بعد ذلك بتحميل الملف على جهازك وهو ملف إكسل.

وبعد أن اعتمد محافظ الغربية نتيجة الشهادة الاعدادية وفي حضور الشناوي عابد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، هنأ سيادته جميع الطلبة والطالبات في محافظة الغربية وبالاخص الطلاب المتفوقين والناجحين في الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية، وطالبهم بالمزيد من الجد والمثابرة في استذكار دروسهم.

كما قدم السيد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية الشكر لأعضاء المنظومة التعليمية بمحافظة الغربية وطالبهم بالمزيد من العمل والوقوف بجانب أبناؤهم الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية، لتحقيق نهضة تعليمية على مستوى محافظة الغربية، وبالتالي رفع اسم وطننا الغالي مصر لتكون في مصاف الدول المتقدمة.