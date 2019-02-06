إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة يوم الأربعاء

أعلنت مصادر من داخل مديرية التربية والتعليم في البحيرة، بأن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بمحافظة البحيرة، سيكون يوم الأربعاء القادم، وقد تم اعتمادها من جانب اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، مع ترقب أولياء الأمور لظهور نتيجة الطلاب.

كما أشارت المصادر بأن العمل داخل المديرية التعليمية يتم على أكمل وجه، ليتم مراجعة نتيجة الصف الثالث الإعدادي من عمليات تصحيح الأوراق وتجميع درجات الامتحانات ثم الإعلان عنها بشكل رسمي.

كما أكد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، بأنه تم تجهيز كل مكاتب الكنترول والتصحيح والانتهاء من كل العمليات، ثم تظهر النتيجة على موقع المحافظة الرسمي ثم تنتشر في كل مدارس المرحلة الإعدادية>