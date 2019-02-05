الشرقية توداي .. هنا رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية خلال ساعات برقم الجلوس والاسم...

تأتي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 عبر موقع الشرقية توداي خلال أيام، إذ أنهى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بجميع مدارس المحافظة يوم الخميس الماضي 24 يناير امتحانات الفصل الدراسي الأول أمام اللجان، وينتظر أن يقوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجديد بإعتماد نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول خلال ساعات.

هنا نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

وينتظر عشرات الألاف من الطلبة نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، حيث تواصل لجان التصحيح مباشرة أعمالها، وسط متابعة مستمرة من رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة داخل كنترولات الرصد والتجميع، والتي يفترض أن تنتهي من أعمالها بنهاية الأسبوع الحالي، لتكون النتيجة متاحة إلكترونياً عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية خلال بداية الأسبوع القادم.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

لكافة الطلاب، يمكنكم الحصول على نتيجة إعدادية الشرقية برقم الجلوس والإسم فور اعتمادها، حيث يفترض أن يتم رفع كشوفات النتيجة على جوجل درايف بعد اعتمادها مباشرة، وسنتابع معكم تفاصيل اعتماد النتيجة ونسب النجاح العامة.

مديرية التربية والتعليم بالشرقية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد تابع بنفسه سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمراحل التعليمية المختلفة في حوال 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعة الشكاوى وحلها بشكل فوري، بالإضافة لمتابعة سيادته غرفة العمليات بالمديرية وحل المشاكل التي تواجهها.

سنكون معكم لظهور نتيجة محافظة الشرقية خلال الأوقات المقبلة، ومن المتوقع صدورها قريباً من خلال رقم الجلوس وستكون متاحة عبر مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

سنكون متابعين معكم خلال اليوم حيث هناك احتمالية كبيرة لظهور نتائج الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال الوقت القادم من اليوم حيث ستظهر العديد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

من المنتظر صدور نتيجة امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية في وقت قريب جدا من هذا اليوم أو غداَ، كونوا على أتم الاستعداد للحظة إعلانها برقم الجلوس.

ننتظر أن تعلن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، بعد أن تم الانتهاء من تصحيح وتجميع الدرجات.