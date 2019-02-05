“عاجل رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية “الصف الثالث الإعدادي” مديرية التربية...

إليكم نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول لمحافظة الغربية، ومع نهاية طلاب الشهادة الإعدادية من أداء كافة الامتحانات الخاصة بهم سنتابع معهم عبر تلك المقالة على عملية ظهور النتيجة الخاصة بإعدادية الغربية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بين أسبوع إلي 10 أيام بعد نهاية الطلاب من كافة الامتحانات.

هنا اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

وكان قد انتهي الطلاب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية من أداء الامتحانات الخاصة بهم للفصل الدراسي الأول، وتبدأ الآن عمليات تصحيح الأوراق سريعاً من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتي تتواجد في مدينة طنطا، وبعد أن تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة ينتظر رفع النتائج بعد أعتمادها من قبل محافظ الغربية اللواء هشام السعيد عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

هناك احتمالات كبيرة لظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2019 خلال الساعات المقبلة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية فكونوا متابعين معنا.

تحديث الاثنين 4 فبراير، تفقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجان وحجرات المراقبة والنظام والكنترول لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، وأطمئن على سير العمل بشكل صحيح، موضحاً أن النتيجة ستظهر خلال الأسبوع الحالي

اعتماد إعدادية الغربية مساء اليوم

يعتمد مساء اليوم الثلاثاء اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، نتيجة الترم الأول لشهادة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بحضور الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على أن تكون متاحة برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

يذكر أن 72 ألف و331 طالباً أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول، وتم توزيعهم على 374 لجنة.

اقتربت لحظة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم جلوس الطالب، حيث سيكون بإمكانك معرفتها عقب صدورها بشكل رسميا، كونوا مستعدين لذلك.

في انتظار أن يصدق محافظ محافظة الغربية على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول خلال الدقائق المقبلة، وستكون متوفرة باستخدام أرقام الجلوس.

أعتمد اللواء هشام سعيد منذ لحظات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية بنسبة نجاح 83.50%، وجاري رفع النتيجة إلكترونياً.