“أعرف نتيجتك” هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس عبر موقع...

نتابع وإياكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية محافظة الغربية، حيث ينتظر الآلاف من الطلاب لحظة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالغربية 2019، وذلك بعد مرور فترة كبيرة من أداء امتحانات الترم الأول، حيث مر أكثر من أسبوعين على نهاية الامتحانات، ولم يتم الإعلان عن النتيجة حتى الآن، وهو الأمر الذي أثار قلق الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.

وقد أشار الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلي أن عمليات الرصد والمراجعة مستمرة داخل كنترول الشهادة الإعدادية، وفور الانتهاء منها سيتم اعتماد النتيجة من اللواء هشام السعيد محافظ العربية، وبعدها يتم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس

نتيجة إعدادية الغربية 2019

يترقب الجميع الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2019، والتي أوشكت على الظهور خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تم الانتهاء كم كافة أعمال التصحيح والمراجعة لكافة أوراق إجابات الطلاب، ويجري حالياً رصد ومراجعة الدرجات قبل عرضها على المحافظ لاعتمادها.

وتعد نتيجة الإعدادية محافظة الغربية 2019 من أكبر نتائج المراحل الدراسية بالمحافظة، حيث يبلغ عدد طلبة والطالبات الشهادة الإعدادية لهذا العام نحو 72 ألف و331 طالب وطالبة، وسيقوم الجميع بالدخول عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية فور الإعلان عن ظهور النتيجة رسمياً. نتيجة الإعدادية بالغربية 2019

موقع مديرية التربية والتعليم – الغربية

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية

من خلال الرابط السابق، سيقوم جميع الطلاب بالتعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادية 2019 برقم الجلوس بمحافظة الغربية فور إعلانها رسمياً.

كما يمكنكم التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات 2019 عبر الرابط التالي:

نتيجة الإعدادية 2019 كل المحافظات

ويسعدنا أن نقوم بجلب نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2019 لجميع الطلاب، فقط قوموا بترك الاسم ورقم الجلوس من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال، وسيتم الرد بالنتيجة فور ظهورها.

تحديث: ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 في أي وقت من اليوم الثلاثاء الموافق 5-2-2019.

يزداد البحث بشكل كبير عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث يتوقع الكثيرون أن يتم الإعلان عن النتيجة في أى وقت من اليوم.

سيتم اعتماد نتيجة الإعدادية في الغربية 2019 من المحافظ بعد ساعات قليلة، وبعدها ستكون النتيجة متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية مباشرة.

تحديث: سيقوم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بعد قليل باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 من خلال مؤتمر صفحي في حضور الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حيث ينتظر الآلاف من الطلاب لحظة الإعلان رسمياً عن النتيجة.