diflottery – يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 الثلاثاء 5-2-2019 اعرف نتيجة بطاقتك

تعرف على أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 برقم البطاقة، لجميع مشتركي يانصيب معرض دمشق الدولي للعام 2019 عبر موقعنا .

امن خلال موقعنا الخليج 365 الاخبارية، نقدم لكم نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي، التي من المتوقع الاعلان عنها مساء اليوم الثلاثاء، وتشرف على عملية السحب جهات رسمية سورية، وتقوم بإتباع آلية محددة، حيث يتم السحب على الأرقام الخاصة ببطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، والبطاقة الرابحة بالملغ المحدد هي البطاقة التي تقف عندها الدولايب.

من خلال الدخول الى موقع معرض دمشق الدولي، معرفة أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 برقم البطاقة.

ويعتبر معرض دمشق الدولي في سوريا، من أقدم وأعرق المعارض الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وهو معرض دولي يتم إقامته في دمشق بشكل دوري سنويًا، وتشارك في دوراته عدد من الدول من جميع أنحاء العالم فضلًا عن الشركات السورية المحلية.

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن خدمة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS، حيث يتم إرسالها عبر الجوال لمشتركي سيريتل و إم تي إن من خلال رسالة قصيرة من الهاتف النقال على الرقم 1713 وتكلفة هذه الخدمة 5 ليرات سورية.

بث مباشر سحب نتائج اليانصيب السوري 2019 :-

ينقل السحب على الهواء مباشرة على قناتي سورية دراما والفضائية السورية وصفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية

قتاة دراما – البث المباشر من خلال الرابط التالي .

القناة الفضائية السورية – البث المباشر من خلال الرابط التالي .

يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 :-

نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي، يتم الإعلان عنها عبر آليه معينة، وتشرف على عملية سحب إجراء القرعة جهات رسمية سورية، وتقوم بإتباع الآلية المحددة من قبل الإدارة المختصة، حيث يتم السحب على الأرقام الخاصة ببطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، والبطاقة الرابحة هي البطاقة التي يقف عندها الدولاب.

معرض دمشق الدولي في سوريا، من أقدم وأعرق وأكبر المعارض الدولية في منطقة الأوسط، وهو معرض دولي يتم إقامته في دمشق سنوياً منذ 1954نتائج يانصيب معرض دمشق الدوليم، وتشارك في دورات المعرض الأسبوعية عدد من الدول من مختلق قارات العالم فضلاً عن آلاف الشركات السورية والعالمية.

وكانت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية قد أتاحت خدمة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS يتم إرسالها عبر الجوال حيث أصبح الآن بإمكان مشتركي سيريتل و إم تي إن معرفة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي من خلال رسالة قصيرة من هاتفك النقال على الشكل التالي:

رقم بطاقة اليانصيب + مسافة خالية + الرقم المتسلسل للإصدار

ثم إرسالها على الرقم 1713 وتكلفة هذه الخدمة: 5 ل.س

رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 :-

من خلال الدخول الى موقع معرض دمشق الدولي، معرفة أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 برقم البطاقة.

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