كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية.. برقم الجلوس أحصل الآن على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

أبنائي طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية قام محافظ القلبوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق بإعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية للعام الدراسي 2018/2019 نحو 73.44%.

كما أعتمد محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 71.85%، وأعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بعد أن أنتهي محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق من إعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات دور يناير 2019 في الصف الثالث الاعدادي لهذا العام نحو 89 ألف و 805 طالب وطالبه، أدي منهم الامتحان نحو 89 ألف و129 طالب وطالبه.

طرق معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية 2019:

يوجد أكثر من طريقة لمعرفة نتيجة إمتحانات نصف العام دور يناير 2019 للشهادة الاعدادية كما يلي :

1- الدخول على الموقع الالكتروني لكنترول الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية بالضغط هنا

2- الدخول على موقع بوابة فيتو بالضغط هنا

3- كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع بالاسفل، حيث سنقوم بالرد بعرض النتيجة.

وبعد أن أنتهي محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق من اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي، أعلن سيادته بأن الآيام المقبلة سوف تشهد افتتاح العديد من المدارس والمنشأت التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول والنهوض بالعملية التعليمية.

وهنأ محافظ القليوبية الطلبة والطالبات الناجحون في الشهادة الاعدادية وطالبهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المذاكرة وطلب العلم.