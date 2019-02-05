رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأقصر 2019 “الشهادة الإعدادية” الترم الاول برقم الجلوس...

إليكم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2019، فقد اقترب اعتماد وإعلان ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي النرم الأول بمحافظة الأقصر أون لاين برقم الجلوس جميع الطلاب، وسوف تظهر إعدادية الأقصر “ثالثة أعدادي” عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالأقصر فور اعتماد النتيجة مباشرة من قبل محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، والذي من المتوقع أن يحدث خلال الساعات المقبلة.

وقد انهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بالأقصر الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول قبل عشر أيام، وتحديداً يوم 24 يناير، وسيعود الطلاب إلي المدارس مرة أخرى يوم السبت القادم التاسع من شهر فبراير، وقد ظهرت العديد من النتائج بالمحافظات المجاورة، مما يعني اقتراب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر خلال الـ 48 ساعة المقبلين، وسنكون معكم متابعين عبر ظهور النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الاقصر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الاقصر

من المحتمل ظهور النتائج خلال الساعات المقبلة عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وحين إعلان النتيجة سوف نوفر لكم روابط أخرى خاصة بالنتيجة.

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، وسيكون بإمكانك الحصول عليها برقم جلوس الطالب عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.