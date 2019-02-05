تراند اليوم : عطلة الربيع 2019 .. موعد وتاريخ عطلة الربيع 2019

عطلة الربيع 2019 ،أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، هذا الأحد، عبر تغريدة على " تويتر" عن رزنامة العطل المدرسية للموسم الدراسي 2018/2019، فضلا عن موعد الدخول المدرسي للموسم المقبل 2019/2020.

وجاء في تغريدة الوزيرة نورية بن غبريت أن عطلة الخريف ستكون يوم 30/10/2018، إلى غاية 04/11/2018، في حين تنطلق عطلة الشتاء من 20/12/2018 مساء إلى غاية 06/01/2019 صباحا.

اما عطلة الربيع فإنها ستكون من 21/03/2019 مساء إلى غاية 07/04/2019 صباحا، بينما ستكون

عطلة الصيف يوم الخميس 04 جويلية 2019.

وأشارت المصدر ذاته إلى أن عطلة الصيف بالنسبة للإداريين تكون بعد الإنتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر الإمتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي وتحدد كالتالي:

المنطقتان الأولى والثانية: إبتداء من يوم الخميس 18 جويلية 2019 مساء.

المنطقة الثالثة: ابتداء من يوم الخميس 11 جويلية 2019 مساء.

وفي السياق أعلنت بن غبريت أن تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية المقبلة 2020/2019، سيكون يوم 4 سبتمبر 2019 صباحا بالنسبة للتلاميذ، بينما تاريخ استئناف العمل بالإدارة المركزية فيسكون يوم الاحد 18 اوت 2019، والإدارة المحلية يوم الأحد 25 أوت 2019 صباحا.

أما تاريخ الدخول بالنسبة للمعلمين والأساتذة ستكون يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صباحا.