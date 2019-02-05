نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية و الشرقية و الدقهلية و البحيرة “الصف الثالث الإعدادي” برقم...

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسى الأول، و تم اعتمادها صباح اليوم من السيد المحافظ بنسبة نجاح وصلت ل 73.44%، و من المنتظر أن تظهر بقية نتائج المحافظات فى الساعات القليلة القادمة، محافظة الشرقية من المتوقع ظهورها اليوم أو غدا، و محافظة البحيرة، و الدقهلية و الغربية، كانت العديد من محافظات مصر قد أعلنت نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الأول، منها اعدادية القاهرة،و اعدادية الجيزة، و الاسكندرية، وكما ظهرت نتيجة اعدادية كفر الشيخ و المنوفية و قنا و اسيوط و أسوان و سوهاج.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية الترم الأول

ظهرت منذ ساعات قليلة نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الأول محافظة القليوبية و يمكن الاستعلام عنها عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القليوبية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية الترم الأول

فى انتظهار ظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية فقد انتهت المراجعة و رصد الدرجات فى جميع كنترولات المحافظة، و ستظهر النتيجة من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية الترم الأول

لم تظهر حتى الان نتيجة الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية