نتيجة شهادة الصف الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2019 “ثالثة إعدادي” برقم الجلوس ظهرت...

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019 الترم الأول برقم الجلوس بكل سهولة عبر موقع فيتو واليوم السابع، وسنوفر لكم عبر تلك المقالة الرابط المباشر لذي يمكنكم من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية بكل سهولة، وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية قد اعتمد نتيجة إعدادية القليوبية “ثالثة إعدادي” صباح اليوم الثلاثاء بنسبة نجاح تخطت الـ 73%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقليوبية اعتمدها السيد المحافظ في حضور، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبعد اعتماد النتيجة قدم السيد المحافظ التهنئة لجميع الطلبة النجاحين والمتفوقين في الترم الأول بالصف الثالث الإعدادي ومتمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم التعليمي، الجدير بالذكر أن السبت المقبل هو موعد عودة الطلاب لحضور الفصل الدراسي الثاني بالمدارس المصرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2019

من خلال الرابط الأول يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2019 والاستعلام عنها برقم الجلوس، كل التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

إذا كان لديكم أى استفسار يمكنكم تركه في التعليقات وسوف نقوم من خلال هذه المقالة بالإجابة عليكم مباشرة، مع خالص تمنيات بالنجاح والتوفيق للجميع.