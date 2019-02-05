الآن “نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019” رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول...

نتيجة الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2019 من خلال هذا التقرير نقوم بمتابعة مستمرة يومية بكل جديد يخص نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط، كما نتابع نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية، فقد تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة والجيزة، وكذلك ظهرت نتيجة محافظة كفر الشيخ والإسكندرية، أما عن باقي محافظات الجمهورية والتي يتابع أخبارها طلاب الصف الثالث الإعدادي بكافة المحافظات للنتائج بقلق منذ عدة أيام، حيث سيكون هذا الأسبوع هو إعلان نتائج المحافظات المصرية لنتائج الشهادة الإعدادية.

أما عن مؤشرات ونسب النجاح في معظم المحافظات المصرية تترواج بين 85%، وذلك بعدما انتهت عملية تصحيح أوراق إجابات جميع المواد في عموم المحافظات المصرية، ويتم حالياُ استكمال لأعمال رصد الدرجات، كما يتم عمل قوائم بأسماء الأوائل بكل محافظة، وستعرض النتائج وقوائم ونسب النجاح على السادة المحافظين كلا بمحافظته لاعتماد النتائج، ثم بعد ذلك ترفع والنتائج وتعلن على مواقع المدريريات التعليمية بجميع المحافظات.

متابعة مستمرة “نتيجة الثالث الإعدادي”

متابعة مستمرة نتيجة الثالث الإعدادي

ومن خلال هذا التقرير سنقوم بعرض جدول روابط المديريات التعليمية لنتائج الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن للطالب والطالبة الضغط على رابط المحافظة التابع لها للاستعلام عن النتيجة لحظة رفعها على مواقع النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول لم تظهر بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول

لم تظهر بعد محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول

لم نظهر بعد محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول

لم تعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تعلن بعد

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بإعلان النتائج للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. لا تعمل المواقع الخاصة بالنتائج إلا بعد أن يتم تحميل جميع النتائج عليها، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب للثانوية العامة.

نتيجة المرحلة الإعدادية بمصر 2018 بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الأول 2019

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التي تتبعها

ادخل رقم الجلوس الخاص بك

اضغط على كلمة النتيجة

متابعة مستمرة “نتيجة الثالث الإعدادي” بجميع المحافظات

ادخل على موقع النتائج الخاص بمحافظتك حتى تتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية بها، مع خالص الأمنيات لأبنائنا الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح.

صرح محافظ الفيوم بأن إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ عددهم هذا العام 125 طالب وطالبة، وكانت المدارس الحكومية لها النصيب الأكبر حيث اختصت المدارس الحكومية بعدد 80 طالب وطالبة من الحاصلين على الدرجات النهائية، أما عن المدارس الخاصة فكان عدد المتفوقين الحاصلين على الدراجات النهائية عدد 45 طالب وطالبة.

في حال لم تتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بكم للضغط الشديد على موقع النتائج بالمحافظة اترك تعليق بالمقال برقم جلوسك وسنحاول جاهدين مساعدتكم في الحصول على نتائجكم في أسرع وقت، وسنتابع معكم على مدار الساعة الرد على جميع التعليقات الخاصة بالاستعلام عن نتائج الطلاب، فقط للتأكيد اترك تعليق برقم الجلوس والاسم.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

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