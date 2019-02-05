نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس في جميع محافظات مصر

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس في العديد من محافظات الجمهورية، وهانحن الآن في انتظار ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس في باقي المحافظات، بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى محافظات الجمهورية وينتظرون بشوق وترقب نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول، وقد حرص واضعي امتحانات الشهادة الاعدادية على أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض النقاط التي تسمح للطلاب المتفوقين بالتميز، وقد جاءت امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول من الكتب المدرسية، وقد أشاد الطلاب بانضباط اللجان، كما أشادوا أيضاً بمجهودات وزارة التربية والتعليم في تذليل كل العقبات وتأمين اللجان، وكذلك متابعة سير ماراثون الامتحانات، يذكر أن الوزارة لم تألوا جهداً في متابعة أعمال الكنترولات في جميع أنحاء مصر، كي تتم عملية تصحيح الأوراق والرصد والمراجعة بدقة شديدة، كي يحصل كل طالب على حقه، وحول نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس موضوعنا اليوم.

احصل الآن على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول عبر خدمة “اعرف نتيجتك”

اترك رقم جلوسك والمحافظة التابع لها أسفل الموضوع، وكن أول من يحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول