رابط ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 | أدخل رقم الجلوس الآن

ظهرت نتيجة الإعدادية لبعض المحافظات إلا أنه من المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر، فطلاب الصف الثالث الإعدادي قد اجروا الاختبارات فى جميع المواد الدراسية وهم الآن في فترة أجازة نصف العام، وتسود حالة من القلق والتوتر لدى جميع أولياء الأمور تخوفاً وأملاً في حصول أولادهم على درجات عالية ومتميزة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.

موعد ظهور نتيجة الإعدادية

ينتظر جميع الطلاب والطالبات مع أولياء أمورهم ظهور النتيجة، فمن المتوقع أن جميع لجان التصحيح قاربت على الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات ومراجعتها وهم حاليا في مرحلة ترصيد للدرجات، وستقوم كل محافظة على حده باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وسيقوم كل طالب بالدخول على الموقع مسجلاً الاسم او رقم الجلوس من اجل الحصول على الدرجات الخاصة به.

مؤشرات النتائج السابقة للأعوام الماضية

ظهرت بعض التوقعات بأن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الحالي مرتفعة نسبياً عن الأعوام السابقة، وقد تمت الامتحانات لهذا ألتزم في حالة من الأمان والتيسير الملحوظ على الطلاب وأولياء أمورهم، دون أي وجود شكوى أو ملاحظات مرصودة من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، فاتت الامتحانات في جميع المواد في حدود الطالب المتوسط من معظم أسئلة الكتاب المدرسي.

إجمالي درجات النصف الأول

فالمجموع النهائي للنتيجة الإعدادية يكون من 140 درجة في قالب من التوزيع على جميع المواد، فاللغة العربية يكون جميع درجاتها 40 درجة، واللغة الثانية الانجليزية تكون جميع درجاتها 30 درجة، وجميع درجات مادة الرياضيات يتكون من 30 درجة أخرى، وأيضاً مادة الدراسات الاجتماعية أجمالي درجاتها 20 درجة، وأخر المواد هي مادة العلوم التي يكون إجمالي درجاتها 20 درجة أيضاً، ليصبح المجموع النهائي لجميع الدرجات 140 درجة.

الرابط الإلكتروني لموقع وزارة التربية والتعليم

فور انتهاء كل محافظة من الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة رصد الدرجات الصحيحة والخاطئة لجميع الطلاب، ستقوم كل محافظة برفع درجات الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم، وسيقوم الطلاب بالبحث على الدرجات من خلال رابط كل محافظة على حده مسجلاً رقم الجلوس او الاسم مظهراً النتائج بالتفصيل لجميع المواد، وباستطاعة كل طالب ان يترك تعليق شاملاً الاسم رباعي ورقم الجلوس لنساعدهم فى الحوصل على النتائج الخاصة بهم.

نتيجة الشهادات الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات تابع الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية التعليم الأساسي موقع بوابة التعليم محافظة القاهرة ( ظهرت الآن )

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية التعليم الأساسي مديرية التربية والتعليم الإسكندرية (ظهرت الآن)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم بالجيرة (ظهرت الآن )

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيرة لموقع فيتو ( ظهرت الآن )