مشاهده: دنيا الحلو تكشف موعد حفل خطوبتها على محمد عنتر

كشفت الفنانة دنيا الحلو، يوم الاثنين، عن موعد حفل خطوبتها على محمد عنتر لاعب نادي الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

وأعلنت دنيا أن حفل خطوبتها على لاعب الزمالك سيكون يوم الخميس المقبل، في المعادي على متن احدى المراكب.

وفي سياقٍ متصل، نقلت اليوم السابع أن عنتر وجه الدعوة لكل لاعبي الزمالك، على حفل خطوبته الخميس.

وخسر الزمالك المصري، أمام جورماهيا الكيني في الكونفيدرالية الافريقية (4-1)، حيث لا يزال محمد عنتر يتواجد هناك، ومن المحتمل عودته الى مصر يوم الثلاثاء.

يشار إلى أن الزمالك سيلعب يوم الخميس المقبل، مع النجوم في الدوري المصري، حيث يتزامن موعد المباراة مع حفل خطوبة دنيا الحلو ومحمد عنتر.

وبرزت دنيا الحلو كأشهر مشجعي فريق الزمالك خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت عبر الشاشات أمام المتابعين وهي تتأثر وتتفاعل مع نتائج الفريق في مشاركاته بالدوري المصري خلال المواسم الأخيرة.