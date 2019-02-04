مشاهده: فيديو بنت طهور يخرج فنانة مشهورة عن صمتها

في أول تعليق لها على الفيديو المنسوب لابنة الفنان المغربي طهور، دعت الفنانة دنيا بطمة، يوم الاثنين، إلى ضرورة تبرئة الفتاة ونشر الحقيقة، موضحة أن الفيديو المزعوم يعود لفتاة تونسية.

وقالت دنيا بطمة : "الله يخليكم البنت صاحبة الفيديو ماشي هي بنت طاهور الفتاة تونسية اسمها مروى مستور من حركة فيمين عارية الصدر".

وأضافت : "نتمنى كيفما انتشر الهجوم والطعن في شرفها تكون عندكم الجرأة تنشروا براءتها وأضيف الفيديو باللهجة التونسية، اتقوا الله". وفق موقع سلطانة.

يذكر أن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو غير مناسب، تم ترويجه الأسبوع الماضي والذي تم نسبه لابنة الفنان الشعبي طهور وخلق جدلا واسعا حول صحته.