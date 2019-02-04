فيتو نتيجة الشهادة الاعدادية قنا ترم اول 2019 نتائج الثالث الاعدادي محافظة قنا برقم الجلوس اليوم السابع

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اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة، للعام الدراسي 2018 – 2019، بنسبة نجاح بلغت 69%، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

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وأشار محافظ قنا، إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 50798 طالبًا وطالبة، حضر منهم 49586 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، حقق النجاح 34218 طالبًا و طالبة بنسبة نجاح بلغت 69% .

كما اعتمد الهجان نتيجة امتحان الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي المهني، حيث تقدم لتأدية الامتحان 2440 طالب، حضر منهم 2147 ونجح 2096 وبلغت نسبة النجاح 85%، كما اعتمد نتيجة المكفوفين بنسبة نجاح بلغت 85,7 %، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97,6% .

وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني، و قدم الشكر للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية .

ننشر لكم روابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية2019 برقم الجلوس جميع المحافظات بسهولة :-

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

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نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا

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نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة شمال سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

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نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .