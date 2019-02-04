تراند اليوم : نتائج قرعة الحج لسنة 1440 هـ / 2019 م تونس .. PDF اسماء المقبولين لأداء فريضة الحج 2019 في تونس

من المتوقع أن يتم اصدار نتائج الفائزين بقرعة الحج 2019 في تونس خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع وزارة الشؤون الدينية في تونس عبر الانترنت ، لجميع من قاموا بالتسجيل لأداء فريضة الحج للعام 2019 في تونس ولاية تونس – الكاف – المهدية – المنستير – القصرين – القيروان – أريانة – منوبة – باجة – بنزرت – بن عروس – جندبة، مدنين – نابل – قابس – قفصة – قبلي – صفاقص – سيدي بوزيد – سليانة – سوسة – تطاوين – توزر – تونس العاصمة .

نتائج قرعة الحج لسنة 1440 هـ / 2019 م تونس من خلال الرابط التالي .

يذكر أن وزارة الشؤون الدينية في تونس أغلقت باب التسجيل لاداء مناسك الحج في تونس بتاريخ 23 ديسمبر 2018 ، وقد دعت وزارة الشّؤون الدّينيّة المترشّحين لأوّل مرّة والمترشحين الذين لم تتمّ المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتّصال وجوبًا بالواعظ المحلي بالمعتمدية لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة ووصل الترشّح للتثبّت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم.

ذلك حيث اشترطت وزارة الشّؤون الدّينيّة قبل اعلان نتيجة قرعة حج تونس 2019 فى الجمعية المتقدمة أن يكون مر عليها عامان فى بداية يناير قبل الماضى، وألا يقل حجم مصروفاتها عن آخر سنة مالية عن 50 ألف جنيه، وأن يكون العضو مسجلا بعضوية الجمعية قبل هذا التاريخ، ولم يسبق له أداء فريضة الحج خلال ال5 سنوات الماضية وقادر على أداء المناسك.