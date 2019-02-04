الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية السويس 2019 برقم الجلوس ” 79%” مديرية التربية...

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية السويس 2019 التيرم الأول، حيث قام السيد المحافظ اللواء حمدي عثمان باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسماعيلية بنسبة نجاح حوالي 13.79 % وتعتبر هذه النسبة أعلى من العام الماضي ب5 % وتسجل 79 %ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الدخول عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالبوابة الإلكترونية محافظة الإسماعيلية والحصول على المجموع الكلي والدرجات تفصيلا لجميع المواد الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2019

كان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، قد قام بعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها رسميا وإعلانها، مشيرا إلى أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 21707 طالب وطالبة، حضر منهم 21519 طالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة السويس

اعتمدت أيضا منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2019 من السيدة سلمى الشاعر مديرية التربية والتعليم والسيد أشرف السروري مدير التعليم العام بالإضافة لمسئولي الكنترول وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 74 % .

والجدير بالذكر أن جميع الامتحانات قد سرت دون شكاوي من لجان الكنترول والطلاب حول حالات الغش أو صعوبة الامتحانات وانتهت جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات قبل الموعد المحدد لبداية الفصل الدراسي الثاني والاستمتاع بالإجازة نصف العام