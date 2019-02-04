“هنا الآن” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس عبر موقع...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسماعيلية، تسود حالة من السعادة والفرحة بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2019، وذلك بعدما قام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول صباح اليوم الإثنين الموافق 4-2-2019 في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وقد بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية لهذا العام 79.13% بزيادة 5% عن العام الماضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسماعيلية

بدأ الكثير من الطلاب في البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2019 برقم الجلوس فور الإعلان عنها، حيث سيشهد موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إقبالاً كبيراً خلال الساعات القادمة من أجل التعرف على درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وقد قام الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها، ويذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يبلغ 21707 طالب وطالبة، حضر منهم 21519 طالب، حيث تعد محافظة الإسماعيلية من أكبر المحافظات تواجداً لطلاب الشهادة الإعدادية.

رابط استعلام نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية 2019

نقدم لكم متابعينا عبر المقال رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2019 برقم الجلوس، والتي تم الإعلان عنها منذ قليل.

موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

كما يمكن لكافة الطلبة والطالبات كتابة الاسم ورقم الجلوس من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال، وسنقوم بتوفير النتيجة لجميع الطلاب فوراً.