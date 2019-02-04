تراند اليوم : نتيجة الصف الثالث الاعدادى سوهاج .. نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج

نتيجة الصف الثالث الاعدادى سوهاج سنرصد لكم في مقالنا هذا اخر الاخبار حول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج الترم الاول 2019، نزف لكم بشرى صدور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 في محافظات القاهرة والاسكندرية والاسماعيلة وجنوب الاقصر وهو ما يُبشر بقرب إعلان نتائج محافظة سوهاج والتي سيكون من بينها بالتأكيد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 التي تنال قسط كبير من الاهتمام من الطلبة وأولياء الأمور على حد سواء لأنها يترتب عليها الكثير في المرحلة الثانوية القادمة وذلك بعدما أنهى الطلبة الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الاول قبل ما يزيد عن أسبوع والفصل الدراسي الثاني يقترب شيئاً فشيء ومن هنا جاء الاهتمام الكبير والترقب للنتائج الخاصة بجميع المراحل بما فيها نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 التي تولي للتعليم والمسيرة التعليمية كل الإهتمام المطلوب واللازم لجعل الطلبة في المحافظة من بين الطلبة المتوفقين على صعيد الجمهورية وهذا كان واضحاً في الترتيبات التي سارت بها وتيرة الامتحانات من تنظيم وتجهيز والذي تكلل بإتمامها كما هو مخطط لها دون أية إشكالات أو معيقات تُسجل والتي لم تتوقف عند هذا الحد بل استمرت مع عمليات التصحيح والرصد والتحقق من نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 وباقي النتائج لحين الوصول لإنصاف كافة الطلبة وإعطاءهم العلامات التي يطمحون بها والتي هي بالفعل ما تحصلوا عليه من إجابات واردة في أوراق امتحاناتهم وهي ما سيكون مرتبطاً بنتيجة الترم الاول 2019.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج من موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول

أكيد السيد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ محافظة سوهاج أن المحافظة تواكب لحظة بلحظة عملية التصحيح وتولي كافة إهتمامها للنتائج بشكل عام في المحافظة ونتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019على وجه الخصوص واكد أن النتائج المتعلقة بمحافظة سوهاج سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي خاص تنظمه المحافظة لهذا الشأن بعدما يتم المصادقة عليها من قِبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية ليقوم هو الآخر بإعتمادها وإجراء مقارنة بين النتائج الخاصة بالمراحل التعليمية الثلاث ونسب النجاح في كلٍ منها، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المحافظات وقد جاءت نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 بتوزيعها في الدرجات على النحو التالي حيث أولت لمادة اللغة العربية 40 درجة فيما منحت مادة اللغة الانجليزية وكذلك الرياضيات 30 درجة بينما كانت علامتي المواد الاجتماعية والعلوم 20 درجة لكل واحدة منهما ويكون المجموع النهائي لهذه المواد 140 درجة، هذا بخلاف اعتبار مواد التربية الاسلامية والفنية والحاسب الآلي مواد نجاح ورسوب لكنها لا تضاف للمجموع الكلي للطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الاول

من ناحيته أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج السيد عمرو شحاته أن النتائج تمر بمراحلها الأخيرة وستكون متاحة للطلبة في الوقت القريب القادم والذي قدره في مطلع الاسبوع القادم وقال أن تأخر المحافظة عن باقي المحافظات الرئيسية كالقاهرة وغيرها يأتي بسبب فرق الإمكانيات ولكنه عاد وقلل من هذه الفروقات وقال أن المحافظة في ظل ما تمتلكه من طاقات بشرية ومادية قادرة على القيام بواجبها بهذا الخصوص على أكمل وجه كما قال أن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 وباقي النتائج الأخرى سيتم توفيرها عبر البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم في سوهاج وهذا الرابط www.sohag.gov.eg/gov2/mod/edu/default.aspx حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والبحث عن النتيجة الخاصة به.

كانت هذه آخر التطورات والأخبار المتعلقة بنتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 محافظة سوهاج والتي أوردناها لكم كما أننا سنقوم بتحديث الجمهور فور ظهور أي جديد حول هذا الأمر من المصادر الرسمية وذات الثقة ولهذا نرجو منكم تحديث الصفحة في حال وجود أية أخبار جديدة والتي ستجدونها بإذن الله قد وضعت في مقالنا هذا نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 محافظة سوهاج.