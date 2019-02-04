نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس 2019 عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية...

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg في صدد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية خلال ساعات، بعد أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في الشرقية من السيد المحافظ، وحسبما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية بأنه تم الانتهاء من عمليات المراجعة النهائية والتدقيق لنتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي استعداداً لإرسال كشوف نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية لمقر المحافظة لاعتمادها رسمياً، ثم رفع النتيجة على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، ليتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة برقم الجلوس، والاطلاع على درجات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 جميع المواد، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة الانجليزية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

يتسائل طلاب الصف الثالث الاعدادي عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية خاصة بعد أن تم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في بعض المحافظات على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية أولى المحافظات التي تم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فيها، ثم محافظات كفر الشيخ وأسوان وسوهاج، وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في باقي المحافظات تباعاً خلال الأسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية سيتم إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة حسبما جاء على لسان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، وستكون نتيجة اعدادية الشرقية متاحة عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، بحيث يمكن للطلاب فور رفع نتيجة الاعدادية الدخول على رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية وإدخال رقم الجلوس لاستطلاع درجات الصف الثالث الاعدادي.

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية sharkia.gov.eg يتيح لطلاب الصف الثالث الاعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس ليتمكن طلاب الصف الثالث الاعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية برقم الجلوس.

ترقبوا الرابط المباشر لنتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس فور إعلان النتيجة.

هذا كما يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس من خلال المدارس الموزعة على كافة الإدارات التعليمية في المحافظة بعد إعلان النتيجة رسمياً على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية بـ24 ساعة.

وبعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية ننشر لطلاب الصف الثالث الاعدادي مجموع درجات الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية ليتسنى لهم حساب المجموع الكلي لنتيجة نصف العام.

المادة اللغة العربية اللغة الإنجليزية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم الحاسب الآلي المجموع الدرجة 40 30 20 30 20 10 (لا يحستب في المجموع) 140

وحتى إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في الشرقية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول بترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال.