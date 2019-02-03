“ظهرت الأن”…نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول لعام 2019 بالاسم...

ظهرت الأن، وتم اعتماد محافظ المنوفية نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019 الترم الأول، وقد أعلن أن نسبة النجاح بلغت 82.11%، حيث تم الانتهاء من رصد الدرجات وتجهيز النتيجة من كنترول شبين الكوم الرئيسي، وجاري الأن رفع النتيجة بموقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وكذلك البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، والتي ينتظرها الطلاب بشغف وقلق بجميع محافظات مصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية لعام 2019

تعتبر الشهادة الإعدادية من أهم المراحل الدراسية في حياة الطالب، حيث أنها تقوم بختام مرحلة التعليم الأساسي، وتؤهله لمرحلة تعليمية ودراسية جديدة وهي المرحلة الثانوية. وقد تساءل الكثيرون عن اسهل طريقة للحصول علي نتائج الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2018/2019 وقد أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية علي أنه حرصا من الوزارة علي توفير كافة سبل الراحة لأولياء الأمور والطلبة والطالبات.

ومتابعه حصرية من موقع “نجوم مصرية” نتابع معكم رفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنوفية 2019 ونقدم لكم روابط مباشرة تخص المواقع الرسمية التي تعلن النتيجة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

نقدم لطلابنا بمحافظة المنوفية رابط مباشر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية ، والذي يستعلم منه عن نتيجة الاعدادية حال تحميلها ورفعها بالموقع، حيث أنه من المواقع الرسمية بمحافظة المنوفية والمخصصة لتقديم خدمات الكترونية عديدة، حيث يحتوي علي جميع المديريات والخدمات التي تقدمها.

نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام لمحافظة المنوفية

ونتابع موقع “نجوم مصرية “مع الطلبة والطالبات رفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية لعام 2019 بموقع بوابة المنوفية التعليمية، وكذلك مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ويمك مساعدة الطلاب من خلال ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس.

وسوف نوافيكم بالنتائج حال رفعها بالموقع، مع تمنيات موقع نجوم مصرية لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق للجميع.