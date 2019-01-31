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كأس زايد 2019.. بث مباشر مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني يلا شوت كورة اون لاين الاسطورة كورة ستار

يستضيف فريق مولودية الجزائر نظيره نادي المريخ السوداني في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019، في المباراة التي تقام بينهما ضمن لقاء الذهاب من دور ربع نهائي كأس زايد 2019، كورة لايف مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني بث مباشر.

كأس زايد 2019.. بث مباشر مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني يلا شوت كورة اون لاين الاسطورة كورة ستار

المريخ متصدر البطولة المحلية برصيد 23 نقطة، يسعى لمواصلة مشواره والتقدم في كأس زايد من جديد لنصف نهائي البطولة، وكان المريخ قد وصل لهذا الدور بعد الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري، وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

كأس زايد 2019.. بث مباشر مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني يلا شوت كورة اون لاين الاسطورة كورة ستار

مولودية الجزائر صاحب المركز الرابع في الدوري الجزائري برصيد 28 نقطة، والذي نجح في الوصول لهذا الدور بعد تخطي عقبة النصر السعودي، يسعى للفوز والتأهل للمربع الذهبي للبطولة، ويأمل نادي المريخ الذي يقوده التونسي يامن الزلفاني في مواصلة المشوار المظفر في البطولة العربية والتغلب على البطل الجزائري، بينما يريد المولودية هو الأخر الفوز ببطاقة التأهل لقبل النهائي، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني.

كأس زايد 2019.. بث مباشر مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني يلا شوت كورة اون لاين الاسطورة كورة ستار

وتنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية في بث حي ومباشر بدون تقطيع.