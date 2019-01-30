“ظهرت الآن” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الأول البوابة...

نتابع أخر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2019، حيث أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، إن أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 لا تزال جارية، مؤكداً أنه قام بتوجيهاته بسرعة الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب حتى تكون نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة متاحة في أقرب وقت ممكن.

هنا نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

وعن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، أكد “حجازي” في تصريحات صحفية لموقع “اليوم السابع”، أنه تقرر أن تنتهي أعمال تصحيح شهادة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول خلال ثلاثة أيام من الآن، على أن تكون نتيجة إعدادية الجيزة متاحة بالمدارس وعلى الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة فور اعتمادها مباشرة. “التصريح بتاريخ 27 يناير”.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2019

ويترقب أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، أو من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب، علماً بإن الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة إعدادية الجيزة يكون شامل بيان الدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي.

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وتضم مديرية التربية والتعليم بالجيزة العديد من المدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة، ومن المدارس الإعدادية بالجيزة، مدرسة الجيزة الإعدادية بنين، مدرسة أبو الهول الإعدادية بنين، مدرسة الشهيد حسن محمد حسن الاعدادية بنين، مدرسة هدى شعراوي الاعدادية بنات، مدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنات، مدرسة الزهراء الاعدادية بنات، مدرسة بدر الإعدادية بنين، مدرسة الأهرام، مدرسة الفيصلية الإعدادية بنين، مدرسة الحرية، مدرسة الفردوس الخاصة بالعمرانية، مدرسة الأورمان النموذجية بنين، مدرسة الدقي الإعدادية النموذجية بنين، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية، مدرسة المهندسين الإعدادية بنين وغيرهم.

أكد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، الأستاذ خالد حجازي، إنه من المقرر أن ينتهي تجميع الدرجات خلال 3 أيام من الآن، على أن تكون النتيجة متاحة إلكترونياً خلال تلك المدة.

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتماد نتيجة إمتحان الفصل الدراسى الاول بمرحلة التعليم الاساسى للشهادة الاعدادى لعام 2018/2019، مشيراً الى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146370 طالب وطالبة حضر 145455 طالبا وطالبة .

يمكنكم معرفة النتيجة من هنــــا.