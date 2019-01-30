الآن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 محافظة الجيزة برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة الجيزة، وذلك عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برقم جلوس الطالب من خلال الموقع، حيث تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي نصف العام من محافظ الجيزة بنسبة نجاح بلغت 71.23%، وكان عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 145455 طالب وطالبة نجح من بينهم عدد 103601 طالب وطالبة، وأوضح المحافظ أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن العام الماضي بنسبة 2%.

هذا وقد أعلن محافظ إدارة جنوب الجيزة أن الإدارة حصلت على المركز الأول من بين إدارات المحافظة بنسبة نجاح 84.2% ، وكانت نسبة النجاح في مادة الرياضيات 88.78%، بينما وصلت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 88.73%، وبلغت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية 88.47%.

ومن خلال بوابة الحكومة لكل محافظة يمكن الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول نتيجة الاعدادية من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 محافظة الاسكندرية، نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الاول بجميع المحافظات،وأيضاً نتيجة الصف الرابع والخامس جميع المحافظات، و نتائج مراحل النقل والتعليم الأساسي ونتيجة الشهادة الابتدائية الترم الاول جميع المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة الجيزة

استعلم برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 محافظة الجيزة، من خلال مديرية التربية والتعليم بالجيزة، التي تتيح عدة خدمات منها نتائج الامتحانات وتنسيق المدارس ورياض الأطفال في المواعيد المحددة لذلك.