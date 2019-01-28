رابط azhar.eg نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس بوابة الأزهر الإلكترونية...

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2018-2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ومن خلال موقعنا نرصد لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول، آخر الأسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، وقد انتهى جميع طلاب الابتدائية الأزهرية من دخول امتحانات الترم الأول وعملت اللجان على تصحيح الأوراق الخاصة بجميع الطلاب ورصد الدرجات والعمل على التدقيق الكامل تمهيداً لإعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية 2018-2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2018-2019

ستظهر نتيجة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 24-1-2019 حيث سيتمكن جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة النتيجة برقم الجلوس بجميع المحافظات بكل سهولة ويسر، وسنوفر لكم رابط الدخول المباشر ومعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

وقالت مصادر مطلعة أن يوم الخميس سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2018-2019 وعرضها على رفع النتيجة للشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف،لاعتمادها الأخير.

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بوابة الأزهر الإلكترونية: نتيجة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس

ولحين إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019، نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس بوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا)، أسرة موقعنا تتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

جاري العمل على اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الزهرية 2018-2019 حيث سيتم خلل ساعات قليلة رفعها لفضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لاعتمادها وإعلانها رسميا، ويستطيع جميع الطلاب معرفة نتيجة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

تحديث: تم تأجيل إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، وذلك عقب تصريح فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطا المعاهد الأزهرية أنه تم تأجيل ظهور نتيجة الابتدائية الأزهرية 2018-2019 نظراً لتأخر بعض الماهد الأزهرية في عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب على أن يتم إعلان لنتيجة منتصف الأسبوع المقبل.

تحديث: ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكنكم معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2019 برقم الجلوس من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 89.19٪ للشهادة الابتدائية، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 131963 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للبنات على البنين.