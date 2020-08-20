تسريبات جديدة تعرض لنا كاميرات الهاتفين Huawei Mate 40/40 Pro بتصميم مُختلف

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب الطبقات الزجاجية الواقية التي ستغطي الكاميرات الخلفية في كل من Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro، وهي تكشف عن تصميم غريب. تميزت سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في العام الماضي بوحدة مستديرة تأوي عدة كاميرات، وقد تم الإحتفاظ بهذا التصميم إلى حد ما في سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series.

ومع ذلك، الدائرة منقوشة الآن داخل وحدة مربعة الشكل. تحتوي كلتا الطبقتين الزجاجيتين على ملصق يضم عبارة ” 3D “، وهذه هي العبارة التي يُفترض أن تشير إلى مستشعر Time Of Flight. ومع ذلك، تحتوي كاميرا Huawei Mate 40 Pro أيضًا على عنصر مستطيل في منتصف الكاميرات الأربعة سيكون على الأرجح مخصص للكاميرا المُقربة التي تستند على مبدأ المنظار.





ومع ذلك، هذه التسريبات الجديدة لا تتماشى مع الصور الحاسوبية التي رأيناها سابقًا والتي تعرض الهاتفين Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro مع وحدات مستديرة للكاميرات الخلفية، وهذا ما يخلق المزيد من الإرتباك بشأن التصميم الحقيقي للهاتفين الرائدين القادمين من شركة Huawei.

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في وقت سابق من هذا العام، سمعنا أن سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series ستضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل خلف تسع عدسات مع بصريات مُحسنة كثيرًا. من المتوقع أن توفر الكاميرا المقربة الموجودة في الهاتف Huawei Mate 40 Pro تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا رقميًا قدره ×55.





ستكشف شركة Huawei النقاب عن هواتفها الرائدة الجديدة في خريف هذا العام وقد يكونا آخر هاتفين رائدين من شركة Huawei يستخدمان معالجات HiSilicon Kirin ما لم تؤمن شركة HiSilicon التابعة لشركة Huawei مختبرات ومصانع أكبر لإنشاء وتصميم المعالجات الخاصة بها لأنه تم منع شركة TSMC من التعامل مع شركة Huawei من قبل الحكومة الأمريكية.