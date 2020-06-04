كل ما يهمك عن برنامج بيقولايف

بيقولايف هو منصة بث مباشرة حيث يمكن للمستخدمين مشاركة اللحظات الحية والمباشرة مع المتابعين والمهتمين والأصدقاء. مرتبط بيقولايف بشركة مقرها سنغافورة تسمى" بيقو "كما يمكن للمتابعين دعم المستخدمين المفضلين بهدايا داخل التطبيق ، وتستخدم المنصة ميزات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات البث المباشر برنامج بيجو لايف هو برنامج جديد أثبت نجاحه بصورة كبيرة في سوق التطبيقات .

تعريف برنامج بيقولايف bigo live





برنامج بيقو لايف من التطبيقات التي جعلت من أشخاص عاديه مشاهير محقق لهم عدد كبير من المشاهدات التي وصلت إلى آلاف الآلاف فأصبح كل شخص لا يقل عن مشاهير السينما والغناء المعروفين لدينا وأصبح كل منهم يقدم محتوى خاص به وكلما أصبح محتواه مميز وفريد أصبحت عدد المشاهدات أكثر وأكثر وقد أتى برنامج بيجو لايف بفكرة جديدة ومميزة حيث يسمح لك بعمل بث مباشر عبر الإنترنت والذي يجعل ملايين الأشخاص حول العالم يرونك بضغط زر واحدة

برنامج بيجو لايف 2020 للاتصال المجاني والتحدث برنامج البث المباشر الرهيب

برنامج بيقو لايف من أكثر البرامج استخداما للبث المباشر، حيث يمكنك بعد تحميل برنامج Bigo Live البدء بتسجيل فيديو خاص بك وبث بشكل مباشر بكل سهولة عن طريق ضغط زر واحدة على كاميرا البرنامج ويتابع الفيديو الذي ستقوم ببثه 8 مليون شخص حول العالم كما يمكنك مشاهدة فيديوهات البث المباشر لكثير من المشاهير والمشتركين ببرنامج بيجو للاتصال المجاني ويمكنك بعد تنزيل برنامج bigo تحديد المناطق التي تريد مشاهدة فيديوهات البث المباشر لمشتركيها ويمكنك كتابة تعليقات على فيديوهات البث المباشر وإرسال هدايا للمستخدمين بكل سهولة كما يمكنك بعد تحميل برنامج بيقولايف بالحصول على دقائق كثيرة لاستخدامها محليا وعالميا ،وعندما تقوم بدعوة اصدقائك للتسجيل في برنامج بيجو لايف يمكنك الاستفادة من 400 دقيقة مجانية للاتصال الهاتفي .

كيفية إنشاء حساب على برنامج Bigo live

بعد تنزيل برنامج بيجو لايف وتحميله يتم تثبيته على الهاتف الخاص بك وبعد تشغيله ستظهر لك واجهة رئيسية لتطبيق بيقو لايف أو بيجو لايف فكل ما يتطلب منك هو إنشاء حساب جديد وذلك عن طريق تسجيل الدخول من خلال فيسبوك أو تويتر أو جوجل بلاس أو إنشاء حساب باستخدام رقم الهاتف ،وعندما تقوم بإنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول على برنامج بيجو ستظهر لك الواجهة الرئيسية برنامج بيجو لايف وهي عبارة عن عرض مجموعة كبيرة من فيديوهات البث المباشر من أشخاص من مختلف أنحاء العالم

بالضغط على رمز التنبيهات سيتم عرض كافة التنبيهات الموجودة في برنامج بيجو لايف مثل تنبيهات المتابعة مشاهدة الفيديوهات وارسال الهدايا وغيرها بالضغط على رمز الاستكشاف تتمكن من البحث عن أشخاص عن طريق الكتابة داخل صندوق البحث وسيتم عرض الملفات الشخصية للمشتركين الجدد والأشخاص القريبة من مكانك وسيتم عرض الفيديوهات الاكثر متابعة ومن الممكن بعد تحميل برنامج بيجو لايف للاتصال المجاني تحديد المنطقة التي تريد متابعة مقاطع الفيديو المباشر التي تعرضها تلك المنطقة

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بالضغط على رمز الملف الشخصي سيتم عرض ملفك الشخصي والذي يعرض اسم المستخدم وعدد الأشخاص الذين تتابعهم follow وعدد المعجبين fans ومرحلة تفاعل المستخدم في برنامج bigo live وإعدادات الحساب

كيفية تسجيل فيديو وعرضه مباشر بإستخدام برنامج بيجو لايف

بعد تحميل برنامج bigo للاندرويد يمكنك البدء بتسجيل فيديو ليتم عرضه مباشرة بالتطبيق بمجرد الضغط ستظهر لك شاشة لتقوم بكتابة عنوان الفيديو المباشر وعمل وسوم للفيديو المباشر ويمكنك بعد تحميل برنامج بيجو لايف أن تقوم بمشاركة الفيديو الذي ستقوم بعرضه مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ك فيسبوك وتويتر و VK وذلك عن طريق الضغط على رمز الموقع الذي مشاركة الفيديو عليه بعد أن تنتهي من كتابة

بيانات الفيديو عليك أن تقوم بالضغط على Go live يمكنك متابعة الشخص الذي تريد عن طريق الضغط على اشارة + الظاهر أسفل اسم المستخدم

بإمكانك كتابة تعليق على فيديوهات الأشخاص الذين تتابعهم بكل سهولة ومن الممكن ايضا ارسال هدية للشخص الذي تريد بمجرد الضغط على رمز الهدية

مميزات تحميل برنامج بيجو للاتصال المجاني

1.يمكنك تحميل برنامج bigo live مجانا دون الحاجة لرسوم اشتراك

2. واجهة برنامج بيجو لايف مصممة بشكل بسيط ولا يحتاج المستخدم إلى معرفة مسبقة لاستخدامها

3. يمكنك البدء بتسجيل فيديو وعرضه بشكل مباشر بكل سهولة باستخدام برنامج بيجو للاتصال المجاني

4. بعد تحميل برنامج bigo للاندرويد يمكنك مشاهدة فيديوهات البث المباشر مشاهير ومستخدمي البرنامج وبإمكانك إرسال لهم تعليقات وهدايا بكل سهولة

5. يمكنك بعد تنزيل برنامج bigo live الاستمتاع ب 1000 دقيقة مكالمات دولية ومحلية مجانا

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