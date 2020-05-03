تسريب جديد يكشف لنا عن السعر المحتمل للهاتف Pocophone F2 Pro القادم من Xiaomi

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الناس ينتظرون منذ فترة طويلة جدًا وصول خليفة الهاتف Pocophone F1، والآن أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى لحظة الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف. لم يعد هذا الهاتف غامضًا، فهو سيصل إلى السوق على الأرجح تحت إسم Pocophone F2 Pro، وسيضم نفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi K30 Pro الذي تم إطلاقه في الصين في شهر مارس الماضي.

والآن لدينا فكرة عما يمكن توقعه من حيث الأسعار، على الأقل في أوروبا. وفقا لمصدر في البرتغال، فسوف يتم تسعير الهاتف Pocophone F2 Pro هناك بنحو 649 يورو للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وبنحو 749 يورو للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.

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ضع في إعتبارك أن البرتغال لديها ” ضريبة خاصة ” تجعل أسعار الهواتف الذكية هناك أعلى قليلاً مما هي عليه في الأماكن الأخرى، لذلك فإن أفضل سيناريو هنا للدول الأوروبية الأخرى هو أن يبدأ سعر الهاتف من 599 يورو.