إستخدام CarPlay قد يكون أكثر خطوة من إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة

فاطمة أيت طالب - دبي - نعلم جميعًا أن الرسائل النصية أثناء القيادة خطيرة للغاية، وقد تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث في الماضي التي أثبتت ذلك. ومع ذلك، يبدو أن استخدام منصات مثل CarPlay أو Android Auto يمكن أن يكون في الواقع أكثر خطورة من ذلك. هذا وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة RoadSmart والتي أشارت إلى أن هذه الخدمات قد تكون في الواقع أكثر خطورة.
استنادًا إلى دراستهم، والتي تقيس وقت رد فعل السائقين، وجدوا أن الرسائل النصية أثناء القيادة تزيد من وقت إستجابة السائقين بنسبة 35 في المئة، مما يعني أن السائقين يستغرقون وقت أطول بنسبة 35 في المئة للاستجابة في المواقف مقارنة بما إذا كانوا لا يكتبون الرسائل النصية. ومع ذلك، أدى استخدام خدمات مثل Android Auto و CaPlay إلى زيادة أوقات الاستجابة إلى أكثر من 50 في المئة.
ينطبق هذا فقط على نسخة اللمس من Android Auto و CarPlay، مما يعني أن المستخدمين يتفاعلون مباشرة مع وحدة المعلومات والترفيه الخاصة بهم. إستخدام خيارات التحكم الصوتي في Android Auto و CarPlay يُعتبر أقل خطرًا بنسبة 30 في المئة. وبطبيعة الحال هذا لا يعد مفاجئًا، لأن لمس وحدات المعلومات والترفيه في سياراتنا يشبه اللعب مع هواتفنا.
ومع ذلك، كما يشير موقع MacRumors، فمن غير الواضح إلى أي مدى كان المشاركون في هذه الدراسة يجيدون إستخدام منصات CarPlay و Android Auto. من الممكن أن تكون هذه المنصات غير مألوفة لديهم، وبالتالي كانت أوقات رد فعلهم أبطأ، لذا ينبغي أخذ ذلك بعين الإعتبار أيضًا.
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