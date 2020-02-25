تكنولوجيا: براءة إختراع تكشف عن مستشعر بيومتري قد يدعم وحدة dualshock 5 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة سوني براءة إختراع مؤخراً في تصميم ذراع التحكم dualshock لأجهزة الألعاب، والذي يضم مستشعر بيومتري، ومن المتوقع أن يدعم هذا التصميم ذراع التحكم في وحدة PS5 المرتقبة.

يمكن للمستشعر البيومتري في ذراع التحكم PS5، أن يتيح قياس معدل التعرق وضربات القلب، لدعم تكيف الألعاب مع حالة وضغط المستخدم، أيضاً من المقرر أن يتم نقل بيانات حالة المستخدم لجهاز PS5 لضبط محتوى اللعبة وفقاً للمعلومات.

Advertisements

وتشير التوقعات إلى أن ميزة المستشعر البيومتري ستقدم تجربة مميزة للمستخدمين في الألعاب، مع تجربة ألعاب مخصصة لكل مستخدم وفقاً لحالته النفسية، أو مشاعر المستخدم، لدعم تجربة غامرة في الألعاب، كما يأتي dualshock 5 بميزة إستشعار البصمة لإلغاء تأمين وحدة التحكم في الألعاب للرقابة بكفاءة أفضل على ألعاب المستخدمين من صغار السن.

وتشير بعض التوقعات إلى أن هذه التقنيات الجديدة ستدعم أحد إصدارات سوني من وحدات التحكم في المستقبل، أيضاً قد لا نشهد هذه التقنيات في الإصدار القادم مباشرة، بشكل خاص مع إقتراب الإعلان الرسمي عن وحدة التحكم في الألعاب PS5.

المصدر

اعلان





