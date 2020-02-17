شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل الإعلان عنه.. 10 معلومات لا تعرفها عن هاتف أيفون المنتظر من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تطلق أبل هاتفها أيفون 9 أو ما قد يعرف بـ iPhone SE 2 الشهر المقبل، حيث أطلقت شركة أبل هواتف iPhone 8 وiPhone 8 Plus وiPhone X في عام 2017، وفي عام 2018، أطلقت الشركة iPhone XR وiPhone XS وiPhone XS Max وأحدث هواتف iPhone (أطلقت عام 2019) هي iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 برو ماكس.

وقد قفزت شركة أبل من iPhone 8 إلى iPhone 11، ولم يكن هناك iPhone 9، كذلك فمن المنتظر أن تطلق الشركة خليفة iPhone SE الذي تم إطلاقه في عام 2016، ولعل هناك تكهنات عالية بأن ايفون التالي، الذي من المحتمل أن يتم إطلاقه في الشهر المقبل، قد يطلق عليه iPhone SE 2 أو iPhone 9، وفيما يلي نعرض أبرز المواصفات التى سيأتي بها هاتف ايفون المقبل بناء على كافة التسريبات التى ظهرت خلال الفترة الماضية كما يلي:

- سعر iPhone 9 أو iPhone SE 2 قد يبدأ من 399 دولارا.

- من المتوقع أن يكون التصميم العام لـ iPhone 9 هو نفسه لتصميم iPhone 8، مع حواف أقل حجمًا.

- يقال إن هاتف أيفون 9 سيأتي بحجمين للشاشة: 4.7 بوصة و5.4 بوصة؛ أصغر من أجهزة iPhone 2019 التى تأتى بوضع ملء الشاشة

- قد يأتي iPhone 9 مع مستشعر Touch ID مثبت على زر الطاقة.

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- من المرجح أن يتم تشغيل iPhone 9 على معالج A13، وهو نفسه الذي يشغل أحدث هواتف ايفون.

- قد يحتوي iPhone 9 على حزمة ذاكرة الوصول العشوائي 3 جيجا بايت.

- من المرجح أن يأتي iPhone 9 بخيارين للتخزين - 64 و128 جيجابايت

- سيكون هنام كاميرا خلفية واحدة في الخلف، تمامًا مثل iPhone XR

- قد يأتي في خيار اللون الأحمر

- من المرجح أن تطلق آبل iPhone 9 في مارس، ومن المتوقع أن يصل للمستخدمين في نفس الشهر.