طريقة زيادة سرعة تحميل الألعاب على Xbox one

زيادة سرعة تحميل الألعاب هي واحدة من أحلام جميع الاعبين حول العالم مهما كان المكان الذي يقطنون فيه، فالجميع بدون إستثناء يرغب في تحميل ألعابهم بشكل أسرع حتى يتمكنوا من الإستمتاع بها والوصول إليها بسهولة أكثر من الوضع الحالي.

وبينما الحل الأمثل لتتمكن من زيادة سرعة تحميل الألعاب هو الحصول على إتصال إنترنت أقوى وأسرع إلا أن هذا الحل ليس متوافراً لجميع المستخدمين وليس متوافراً في جميع البلاد والأماكن لذا فسوف نقدم لكم اليوم مجموعة حلول بسيطة وصغيرة يمكنها زيادة سرعة تحميل الألعاب بشكل بسيط ولكن مؤثر.

زيادة سرعة تحميل الألعاب على Xbox One :

الحلول التي سنذكرها اليوم سنستخدم جهاز Xbox One كمثال عليها ولكن في الحقيقة هي تفلح وتعمل مع جميع الأجهزة والمنصات بما فيها ويندوز 10 والـ Ps4 .

إغلاق التطبيقات التي تستهلك الإنترنت :

بعض المشاكل التي قد تؤثر على سرعة تحميل الألعاب وتسبب بطئها بشكل كبير وهذا لأن قوة خط الإنترنت تتوزع وتفتت داخل الجهاز على كل هذه التطبيقات والألعاب التي تعمل، لذا فمن الأفضل عند تحميل لعبة كبيرة ورغبتك في زيادة سرعة تحميل الألعاب أن تقوم بإغلاق أي برنامج أو لعبة أخرى تستهلك الإنترنت.

تنزيل لعبة واحدة في المرة :

قد يكون مغرياً للغاية أن تقوم بتحميل اكثر من لعبة معاً خاصةً إن كان هناك مجموعة من التحديثات الأخرى التي تحتاج إلى التحميل ولكن في الواقع عملية تحميل أكثر من لعبة أو برنامج معاً سيؤدي إلى ضعف سرعة التحميل بشكل كبير للغاية لذا فمن الأفضل دائماً تحميل ملف واحد في المرة سواء كانت لعبة أو برنامج.

إغلاق الـ Router وإعادة تشغيله :

الآن ستشعر بأنك تتحدث مع خدمة عملاء Te Data أليس كذلك ؟ ولكن بالرغم من إبتذال الجملة فهي صحيحة بشكل نسبي، خاصةً إن كان جهاز Router الخاص بك من نوع رديء فإن إستمرار تشغيله لفترات طويلة يؤثر على مستقبلات ومرسلات الإشارة وتحتاج إلى فصله لمدة دقيقة ثم إعادة تشغيله لتجد أن الجهاز عاد يعمل بالشكل والقوة الكاملة له.

إقرأ أيضاً : استمتع بجميع ألعاب الإكس بوكس على الأيفون والأندرويد

Advertisements

إقترب من الـ Router أو إشتري Router مخصص لألعاب :

هناك إحتمال كبير للغاية أن يكون جهاز الـ Router الذي تستخدمه من نوع متوسط أو غير موجه للألعاب ومشكلة هذه الأجهزة هي أن شبكات الـ Wifi خاصتها تكون ضعيفة بعض الشيء وغير قادرة على إرسال الكثير من البيانات إلى الكثير من الأجهزة في آن واحد لذا فإن أفضل حل هو تقريب جهاز الألعاب الخاص بك من الـ Router وتقليل عدد الأجهزة المتصلة بالـ Wifi قدر الإمكان لتتمكن من الإستفادة بالسرعة الكاملة له.

أو إحصل على أحد أجهزة الـ Router التي تدعم Wifi 5GHZ لتتمكن من زيادة سرعة تحميل الألعاب.

يمكنك الوصول إلى أحد أفضل أنواع أجهزة الـ Router وأرخصها سعراً في مصر من هذا الرابط .

إتصل بكابل Ethernet :

مهما كان جهاز الـ Router الخاص بك جيداً فإنه لن يعوض أبداً عن إتصال مناسب بإستخدام كابل Ethernet مناسب من نوع جيد متصل مباشرةً بالـ Router لذا حاول جاهداً أن تقوم بإستخدام كابل إنترنت .

كما قلنا فإن هذه مجموعة من النصائح التي تفلح مع جميع الأجهزة وليس فقط الـ Xbox One ولكن ذكرنا الـ Xbox One لأنني أمتلك واحد من هذه الأجهزة .