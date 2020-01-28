تكنولوجيا: توقعات بإطلاق نوكيا لهاتفها الأول القابل للطي لاحقاً هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه العديد من الشركات لإطلاق إصدارات مميزة بتصميم قابل للطي هذا العام، وشركة HMD أيضاً تنضم لسوق الهواتف القابلة للطي وفقاً لأحدث التسريبات التي أشارت إلى أن هاتف نوكيا القابل للطي ينطلق لاحقاً هذا العام.

ينطلق قريباً هاتف موتورولا الأول القابل للطي Razr للبيع في الأسواق، ومن ثم تقدم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip في 11 من فبراير، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن HMD تخطط أيضاً لإطلاق هاتفها الأول القابل للمنافسة مع الإصدارات الجديدة قريباً.

تواجه شركة HMD صعوبة في الإستمرار في المنافسة في سوق الهاتف، إلا أن الشركة تحرص على الإستمرار في تطوير إصدارات جديدة من الهواتف الذكية، حيث تتجه هذا العام للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي.

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ولقد عرفت شركة HMD بإتجاهها لإبتكار التقنيات الجديدة في كاميرة الهواتف الذكية، حيث قدمت خلال الفترة الماضية هاتفها المميز Nokia 9 الذي جاء بمجموعة من الكاميرات بإعدادات جديدة، إلا أن الشركة لم تنتقل إلى مستوى جديد في تطوير هذا الإصدار حتى الآن.

ولقد أشارت تسريبات مؤخراً إلى أن نوكيا تراجعت عن خططها لإطلاق هاتف Nokia 9.1 الذي يضم معالج Snapdragon 855 بلس، وهو إصدار العام الماضي من رقاقات معالج كوالكوم، والذي سيؤدي إلى تأخر إصدار الشركة بين الهواتف المميزة في حالة إطلاقه هذا العام.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تقدم Nokia 9.2 PureView هذا العام بمعالج Snapdragon 865، كما تستبدل نوكيا كاميرة Light في إصدارها المميز هذ العام، على أن ينطلق في شهر يونيو.

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