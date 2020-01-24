امرأة صينية تأكل خفاش!.. «ديلي ميل»: هذا قد يكون سبب انتشار «فيروس كورونا» الفتاك

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العلماء ربطوا بين فيروس كورونا الفتاك، بالثدييات الطائرة، حيث نشرت مقطع فيديو لامرأة صينية وهي تأكل خفاشاً كاملاً في أحد مطاعم البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء رجحوا أن يكون سبب انتقال فيروس كورونا إلى الانسان هو تناول الخفافيش في الصين.

وأضاف العلماء أنه إن تم التوصل إلى حمل الخفافيش للفيروس، فإنه ينتقل إلى الانسان من خلال تناول بعض الصينيين للخفافيش.

وتابع العلماء أن الفيروس، الذي يسبب الالتهاب الرئوي، غامض وغير مفهوم، معربين عن خشيتهم من احتمال انتقاله إلى الانسان عبر الخفافيش أو الثعابين.

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وأضافت الصحيفة أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في مدينة ووهان بوسط الصين الشهر الماضي، تسببت في وفاة نحو 17 شخصاً، كما أصيب أكثر من 590 شخصًا، بالإضافة إلى توقيف 11 مليون شخص عن المدينة.

ونقلت الصحيفة عن أحد علماء الفيروسات في الصين، ساهم في التصدي لوباء سارس عام 2003، قوله إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تؤدي إلى تفشي أسوأ 10 مرات من الأزمة الصحية قبل 17 عاماً.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7920573/Revolting-footage-shows...