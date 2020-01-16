افضل الالعاب الاستراتيجية والربحية للايفون

حيث كانت الأكثر انتشاراً ألعاب الفيديو من سباق السيارات إلى سوبر ماريو، ثم تطور الحال إلى أن أصبح بلاي ستيشن واكس بوكس، ثم تطور إلى تحميل الالعاب على التجوال أصبح أكثر راحة وسرعة، وأصبح يوجد افضل الالعاب الاستراتيجية للايفون ومنها حل الالغاز والالعاب النشاط العقلى، ولكن لا يشترط أن يتم ممارسة تلك الألعاب على الشاشات الكبيرة فمن الممكن أن تمارس على الشاشات الصغيرة.

لعبة Skulls of The Shogun:

وقد تعتبر تلك اللعبة من افضل الالعاب الاستراتيجية للايفون وهى تشابه الجحيم الذى يتحرك به الوحش والغول فهى تشبه فيلم تيم بيرتون فقد تتميز ببعض المميزات وهي:

تتميز بأنها سريعة الاستخدام. فهى من الالعاب الذكاء الصنعي ويمكن من خلالها تحديد نقاط ضعفك التي تسبب الهزيمة لك. قد يتم تبديل الأدوار رغم ان تلك اللعبة لها القدرة على تجنيد المشاة فيها وانتشار الدفاع فى كل مكان. ومن مميزات تلك اللعبة هو ان بعد هزيمة الأعداء بامكانك أكل جماجمهم لاسترجاع صحتك فى اللعبة. يجب ان تملك قيمة اعادة اللعب فإنها ليست لعبة قليلة فيجب إعادة تقييم استراتيجياتك

لعبة Autumn Dynasty:

فهى من الالعاب التى تحتل المركز الثاني من بين أفضل الألعاب الاستراتيجية للايفون فهى تدور أحداثها في آسيا فهي تملك عدد كبير من الرسومات، فتدور أحداثها بوجود صراع بين الحكام الإقطاعيين للسعي على السلطة والأرض والمال، فهي تضعك في زمان مختلف بين بنية اجتماعية من كتب التاريخ ولكن بشكل يثير انتباهك للعبة ومن مميزاتها:

يجب ان يتميز اللعب بالتفكير العميق كما يفعل الأعداء. فقد بنية اللعبة على أساس بناء بسيط من بين السحب والإفلات وذلك يساعد على التركيز ما هو مهم فى اللعبة. تتكون بيئة اللعبة من جبال وتلال وأشجار مرتفعة تساعد على الاختباء وراهم لتسهيل مواجهة الأعداء.

لعبة روليت

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يسير الابتكار في الأجهزة المحمولة بخطى سريعة بحيث يمكن اليوم لعب ألعاب نقود حقيقية أثناء التنقل من خلال الموبايل، بما في ذلك لعبة الروليت، حيث أنه ومع تطور صناعة الالعاب اون لاين تطورت ايضا العاب الكازينو ومن بينها لمعت واحدة من أكثر الألعاب شهرة وهي لعب الروليت، والتي اصبح بالامكان اختيار لعب روليت عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق روليت موبايل، و يقدم كل كازينو شهير على الإنترنت تطبيق موبايل رائع متوافق مع جميع الأجهزة المحمولة الأكثر شعبية وأنظمة التشغيل التي توفر للاعبين الفرصة للعب الروليت أثناء التنقل.

لعبة Crimson: Steam pirates:

وقد تعتبر تلك اللعبة من أفضل الألعاب الاستراتيجية للايفون فهى تحتوى على الكثير من الصور الخيالية التى يتعلق بها الأطفال ومن مميزات اللعبة هى:

عند التصميم تم الاعتماد على الرواية المصورة باجود التصميمات. فهى تحتوى على قصة جميلة تظهر على شكل دفتر يومي. قد تعمل تلك اللعبة على الدخول فى السلب الخارجى والبحث عن الكنوز والمعارك مع سفن القراصنة وقصف المدافع على بعضهما. هى لعبة مثيرة الاهتمام ولا يمكن التوقع فيها بالنتائج فانها تتميز بتبادل الأدوار لأنها اكثر مرونة ويتم تحديد المعركة على حسب السرعة وعدد أفراد المعركة.

لعبة First Strike:

فهى لعبة قد تشعرك بقيام الحرب العالمية الثالثة، فهى تعمل على تكوين الكون بسلسل قرارات سيئة، وقد تعتبر تلك اللعبة مناسبة جدا من يريد عيش فى دور الاشرار والمدمرين ولذلك يجب التسلح بالاسلحة المتطورة، فان كنت من الاشخاص المحبين القنابل فهو كل ما عليك الضغط مرة واحدة وسوفة ترى التدمير البلاد من خلال شاشة صغيرة فهى حقاً مناسبة للأشخاص اصحاب الادوار الشريرة ومن مميزات تلك اللعبة:

هى لعبة تحتوى على محزون دولة من القنابل النووية وتقوم على معركة ضد الاعداء. فهى تجعلك صاحب تخطيط ذكي لوضع خطة استراتيجية لتبدأ الحرب وتكسبها بالنصر. يمكن اطلاق الصواريخ فى اتجاه الصواريخ القادمة للتصادم ويمكن استخدامها للدفاع ضد العدو او الهجوم ويجب التفكير قبل اطلاقها ومتى نشرها ويجب اتخاذ القرارات الجيدة للحصول على أفضل نتائج. كل الالعاب تذهب مع العشائر والفرسان إلا تلك اللعبة فانها تذهب إلى مستقبل بائس الكئيب

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