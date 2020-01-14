افضل بدائل تطبيق ايمو Imo على هاتفك لعام 2020

من التطبيقات الشهيرة جداً هو ايمو Imo. هذا التطبيق من التطبيقات المميزة جداً حيث انه يساعدك في القيام بمكالمات صوت و صورة بجودة عالية و بدون اي تأخير او تقطيع في الصورة و المكالمة. صوت جيد و وضوح عال. كان هذا التطبيق ولازال واحد من ابرز التطبيقات الخاصة بهذا الغرض. و لكن في العالم العربي فإن التطبيق محظور في بعض الدول و خدماته متوقفة في بعض الدول. لذلك هذا المقال عن افضل البدائل للتطبيق على نظامي Android و IOS

Google Duo

لا اريد ان اشير لهذا التطبيق على انه بديل لتطبيق ايمو. لأنه افضل بكثير. Google اعلنت عن Duo في مؤتمرها عام 2016. و اطلقته في يوم 16 اغسطس من عام 2016. هذا التطبيق ممتاز و هائل. يقدم لك تجربة مكالمات صورة جيدة و تستطيع القيام بمكالمات صوتية ايضاً بدون اي مشاكل. و بجودة عالية و وضوح صوتي ممتاز. مما يجعل هذا التطبيق احد افضل التطبيقات فيما يتعلق بمكالمات الصوت و الصورة. و بالطبع فهو مجاني بالكامل

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Telegram

كنا قد تحدثنا سابقاً عن Telegram و كيف انه من افضل تطبيقات المحادثات حتى الآن في موضوع مفصل. سأترك لكم رابط هذا الموضوع طبعاً. في الواقع فإنه يمنحك القدرة على الحديث بالرسائل بسهولة مع اي احد. و الحديث بمكالمات صوتية مع اي احد بشكل جيد و بوضوح عال و بدون مشاكل. يتميز Telegram بإستقرار اتصاله و بخصوصيته العالية جداً. لدرجة انه تقريباً لا يوجد احد يستطيع مشاهدة رسائلك نهائياً.

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Whatsapp

غني عن التعريف طبعاً. تطبيق Whatsapp اتاح المكالمات الصوتية و مكالمات الفيديو. و استطاع توفير جودة جيدة و صوت و صورة عالية الوضوح بدون مشاكل. فيمكنك القيام بأي مكالمة بسهولة و بدون تأخير في الصوت او الصورة. حتى مع السرعات الضعيفة نسبياً للإنترنت. و بما انه هناك العديد من مستخدمي Whatsapp في العام فهو يعد بديل ممتاز لتطبيق ايمو.

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Line

كان هذا التطبيق من التطبيقات الشهيرة جداً في خصوص المحادثات النصية و الكتابية. و يدعم الآن المكالمات الصوتية. يمكنك استعمال Line في المكالمات الصوتية بشكل جيد و بوضوح عال للمكالمة. جودة المكالمات جيدة جداً و مع انصال الإنترنت الضعيف كذلك. فلا توجد مشكلة كبيرة مع استعمال Line للمكالمات. كما انه يتيج لك مكالمات الفيديو كذلك بدون مشاكل.

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facebook messenger

مكالمات الصوت و الصورة على تطبيق Facebook messenger جيدة جداً. و لست سيئة بالنسبة للعديد من المستخدمين. تحتاج فقط لجودة انترنت جيدة. مع جودة الإنترنت العالية ستتمكن من التمتع بمكالمات صوتية و فيديو رائعة بدون تأخير طبعاً. ربما ليس facebook messenger البديل الأمثل. لكنه يحقق جزء كبير من التجربة التي ستريد تحقيقها.

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Skype

غني عن التعريف ايضاً. تطبيق Skype يمكن ان تطلق عليه اساس مكالمات الفيديو و الصوت. ولازال الى يومنا هذا احد افضل التطبيقات في مجاله. و الذي يقدم لك تحربة صوتية و صورة رائعة و جيدة. و لذلك فإن Skype كبديل لتطبيق ايمو يعد مثالياً. و لكن بالطبع ستحتاج لإتصال جيد بالإنترنت من اجل الحصول على افضل تجربة اتصال يمكن الحصول عليها.

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بدائل تطبيق ايمو

الآن بعد ان ذكرت البدائل فهناك مشكلة يحب التفكير فيها. بعض التطبيقات مفروض عليها بعض الحظر خاصة مع بعض شبكات الإتصال. فيمكن ان تواجه مشكلة في استعمال خاصية المكالمات الصوتية او مكالمات الفيديو. للأسف فبعض التطبيقات المذكورة بالأعلى يمكن ان تكون محظورة مع شبكة معينة. و لكن متاحة لشبكات اخرى. فهذا الامر يعتمد بشكل كبير على تجربتك مع التطبيقات. لكن تطبيق Google duo من المؤكد انه يعمل مع جميع الشبكات و في جميع الدول حيث لم تواجهني اي مشكلة في استعماله حتى الآن مع كل الظروف. و هو في كل حال اكثر التطبيقات التي انصح بها