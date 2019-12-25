طريقة تقليل Ping لزيادة سرعة الألعاب في 2019

تقليل Ping هو حلم أي لاعب أو مستخدم إنترنت يحب الألعاب الجماعية التي تعتمد على إتصال الإنترنت أو حتى أي مستخدم عادي يحب أن يستمتع بمشاهدة اليوتيوب دون أي تقطيع أو إستخدام الإنترنت بسهولة.

وإن كنت لا تعرف فمحاولتك لـ تقليل Ping مفيدة للغاية لصحتك النفسية والعصبية فزيادة معدل الـ Ping هو واحد من أكثر الأمور المزعجة والتي تسبب العصبية والغضب للاعبين عند اللعب لأنها ببساطة يمكن أن تقضي عليك نهائياً وتجعلك تخسر المهمة أو الـ Game التي تلعبها لذا يجب عليك أن تحاول جاهداً تقليل Ping قدر الإمكان .

سنقدم لك الآن مجموعة نصائح لتقليل Ping ولتتمكن من الإستمتاع بألعاب الـ Mulitplayer بشكل مناسب وجيد للغاية.

الإتصال بأقرب سيرفر لـ تقليل Ping :

في يومنا هذا أصبح هناك الكثير من الشركات والألعاب التي تقوم بوضع سيرفرات – خوادم – في منطقة الشرق الأوسط لتساعدك على تقليل Ping قدر الإمكان ولتخدم لاعبي منطقة الشرق الأوسط الكبيرة، لذا فإن أفضل حل دائماً لك هو الإتصال بأقرب خادم موجود لديك.

الفكرة من الإتصال بأقرب خادم هو جعل اللعبة تتمكن من التواصل مع الخادم بسرعة وإرسال الأمر وإعادة إستقباله بسرعة أيضاً من الخادم فلا تشعر بالبطء معها، ولكن لاحظ عزيزي المستخدم أن سيرفرات الشرق الأوسط ليست دائماً الأفضل لك.

فإن كنت مقيماً في شمال أفريقيا فمن الأفضل الإتصال بسيرفرات أوروبا لأنها ستكون أقرب على عكس سيرفرات الشرق الأوسط التي تقع في دبي أو السعودية.

تقليل البرامج التي تعمل في الخلفية :

حاول قدر الإمكان أن تغلق جميع البرامج التي تعمل في الخلفية والتي لا تحتاجها بالطبع حتى تقلل من إستهلاك سرعة الإنترنت الخاصة بك وقدرة الجهاز، بالطبع كلما زاد إستهلاك البرنامج في الخلفية مثل برامج التحميل أو أي برنامج يحصل على تحديثات فإن هذا يعتبر إستهلاكاً لسرعة الإنترنت الخاصة بك أيضاً وسيقلل منها بشكل كبير لذا حاول جاهداً أن تقلل عدد البرامج التي تعمل في الخلفية.

إستخدام إتصال سلكي وراوتر من نوع جيد :

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حاول دائماً وقدر الإمكان أن تحصل على راوتر جديد من شركة الإنترنت الخاصة بك او من شركات الطرف الثالث حتى تحصل على أفضل أداء مع الـ Ping قدر الإمكان، بالطبع كلما حصلت على راوتر أفضل وأقوى كلما كانت إتصالك بالإنترنت أقوى والـ Ping الخاص بك أقل.

دائماً إحصل على إتصال سلكي بين جهاز الألعاب الخاص بك والـ Router أيضاً حتى تتمكن من الإستفادة من أقصى قدرة وتقلل الـ Ping وهدر البيانات.

يمكن لهذا البرنامج أن يقوم بتقليل معدل Ping الخاص بك بشكل كبير عن طريق الإتصال بخوادم اللعبة من خلال مسار وطريق خاص بك وحدك لا يوجد من يشاركك فيه حتى تتمكن من الإستفادة من هذا الجانب من الخادم بشكل كبير.

يقوم أيضاً البرنامج بحماية إتصالك بخادم اللعبة من السرقة حتى تتمكن من الحفاظ عليه ولا تخسر جميع تقدمك وبياناتك داخل اللعبة.

إستخدام VPN قوي :

في العادة سننصح بتجنب إستخدام إتصال VPN بأكمله ولكن لا بأس بهذا الأمر إن كنت تحتاجه إلى الغاية وإن كنت تنوي أن تستخدم إتصال VPN خاص فحاول دائماً أن يكون مدفوعاً من شركة جيدة وموثوق فيها بشكل كبير حتى تتمكن من الحصول على أفضل خدمة ممكنة ولتقلل فرصة زيادة الـ ping عن طريق هذا الإتصال.

بالطبع كانت هذه مجموعة من النصائح السريعة والمتنوعة التي يمكنك إستخدامها حتى تستمع بإتصال إنترنت سريع و تقليل Ping قدر الإمكان ولكن جودة أجهزة الإنترنت والخوادم وجهاز الكومبيوتر والإتصال الخاص بك يشكلون العوامل الأساسية التي تؤثر في الـ ping ومع الأسف فأنت لا تمتلك التحكم في الكثير من هذه العوامل .

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