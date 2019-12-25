هل ترغب في معرفة كلمة سر Wifi قمت بالإتصال به مسبقاً ؟ لا تقلق هناك طريقة سهلة لهذا الأمر.

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك إستخدامها لمعرفة كلمة سر WIFI على نظام أندرويد 10 وبعض هذه الطرق قد تكون ملتوية أو غير شرعية وتعتبر إختراقاً لخصوصية صاحب شبكة الواي فاي .

وهذه ليست الطرق التي سنتحدث عنها اليوم بل إن ما سنتحدث عنه هو طريقة عرض كلمة سر واي فاي على أندرويد 10 للشبكات التي قمت بالإتصال بها سابقاً وهذا بالطبع في حالة كنت نسيت كلمة السر الخاصة بهذه الشبكات.

طريقة كشف كلمة سر WIFI على أندرويد 10 :

تذكر أننا فقط نريك الطريقة ولا نخبرك طريقة إستخدامها او في ماذا تستخدمها، أي ضرر ستسببه هو بسببك أنت وليس بسبب الطريقة التي سنعلمها لك.

هناك طريقتين سنتحدث عنهما اليوم الأولى ستكون خاصة بهواتف أندرويد 10 والثانية ستعمل مع جميع الهواتف.

طريقة أندرويد 10 :

لا تطلب منك هذه الطريقة أي برامج خاصة تقوم بتحميلها مسبقاً كل ما عليك فعله هو الوصول إلى إعدادات الهاتف الخاصة بك ومن ثم التوجه إلى إعدادات الـ Wifi الخاص بك.

توجه إلى إعدادات Wifi في البداية عن طريق إختيار Settings ثم Network And internet ثم Wifi.

الآن ستجد أمامك الشاشة الموجودة بالأعلى قم بالضغط على كلمة Saved Network وستجدها في آخر القائمة من الأسفل بعدما تتخطى كل شبكات الإنترنت الموجودة

قم الآن بالضغط على شبكة واي فاي التي ترغب في مشاركة كلمة السر الخاصة بها ثم إضغط Share.



بعدما تدخل رمز المرور الخاص بالهاتف أو بصمتك سيظهر لك QR Code يمكن لأي هاتف أندرويد آخر أن يقوم بقراءته.



الطريقة للهواتف القديمة :

أما بالنسبة للهواتف القديمة أو الهواتف الي تعمل بنظام أندرويد 9 أو أقل فطريقة كشف كلمة سر الواي فاي ستكون مختلفة قليلاً، بالطبع هذه الطريقة أيضاً تفلح إن كنت ترغب في عرض كلمة السر كرموز بعيداً عن رمز QR الذي يمكن مشاركته.

تعتمد هذه الطريقة على تحميل برامج طرف ثالث تتطلب تحميل برامج إضافية وبالطبع يجب أن تقوم بعملية Root لهاتفك لأن هذا البرنامج سيتطلب هذه الصلاحيات.

البرنامج الذي سنتحدث عنه اليوم هو WiFi Password Viewer وهو مجاني ويعمل بكفاءة كبيرة، يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

Advertisements

بعدما تقوم بتثبيت البرنامج قم بفتحه وبالطبع في المرة الأولى سيطلب منك أن تعطيه صلاحيات Root و Super User إن كنت قمت بتثبيت هذه النسخة من الـ Root ، بعد أن توافق على الصلاحيات سيعرض لك الشبكات التي يمكنك الإتصال بها والعثور على كلمة السر الخاصة بها.

الآن بعد أن تقوم بالدخول إلى الشبكة وإختيار الشبكة التي ترغب في كشف كلمة السر الخاصة بها يمكنك ببساطة أن تقوم بالضغط عليها ثم إختيار Share ليقوم بعرض قائمة المشاركة لك.

بالطبع ضمن قائمة المشاركة يمكنك إختيار عرضها كـ QR Code إن كنت ترغب في هذا الأمر.

تذكر كما قلنا لك سابقاً فإن هذه الطريقة يمكن أن تستخدم بأساليب وطرق سليمة ونية سليمة وأي إستخدام سيء فأنت السبب فيه وهو يعود عليك بشكل أساسي.

من خلال هذا المقال قدمنا لكم طريقتين لمعرفة كلمة سر WIFI لشبكة قمت بالإتصال بها سابقاً

إقرأ أيضاً :افضل الهواتف لعام 2019 مع السعر – الفئة الإقتصادية