تكنولوجيا: ابل تعمل على تطوير تقنية الأقمار الصناعية لدعم أجهزتها بميزة الإتصال المباشر بالإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جاء من صحيفة بلومبرغ مؤخراً أشير إلى أن ابل تعمل الآن بسرية على تطوير تقنية الأقمار الصناعية والإتصالات اللاسلكية لدعم أجهزة الشركة بميزة الإتصال المباشر بالإنترنت.

لا شك أن شركة ابل تنفرد ببعض التقنيات في إصدارات الشركة من هواتف الأيفون والأجهزة الذكية وأجهزة الحاسب، إلا أن عملاق التكنولوجيا تستعد للتطور بآداء أسرع خلال الفترة القادمة، لتنفرد أجهزة الشركة بإتصال مستقل بالإنترنت.

ولقد أكد تقرير بلومبرغ الأخير على أن أحد المصادر الداخلية لشركة ابل قد كشف عن خطط الشركة في العمل على تطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتوجيه الإنترنت مباشرة لأجهزة الشركة.

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كما أكد مصدر تسريبات بلومبرغ على أن شركة ابل تتخذ من موقع كوبرتينو في كاليفورنيا مركز لتطوير هذه التكنولوجيا، كما يضم فريق العمل على هذه التقنية الآن عشرات المهندسين المختصين في تصميم الأقمار الصناعية، والهوائيات، على أن يقدم فريق العمل التقنية الجديدة خلال 5 سنوات.

يذكر أن تقرير بلومبرغ قد أشار أيضاً إلى أن مشروع ابل مازال في مراحلة الأولى، لذا من المتوقع أيضاً أن تتوقف ابل عن تطوير هذه التقنية لاحقاً.

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